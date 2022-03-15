Хроника войны с Украиной. День 20

Сотрудница Первого канала ворвалась в эфир с антивоенным плакатом. Она 12 часов не выходит на связь.

16:53

Сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову доставили в Останкинский районный суд для рассмотрения административного дела, пишет «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу суда.

На девушку составили протокол о несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

16:49

Российские пользователи Slack с 12 марта сообщают об удалении рабочих пространств, пишет TJournal со ссылкой на отзывы в App Store и Google Play.

Аккаунты удалили без предупреждения и возможности сохранить данные. Это затронуло и тех, у кого была оплачена платная версия на год вперед.

«В некоторых отзывах указано, что в пространствах работали 1500-2000 человек», — отмечает TJ.

Издание vc.ru нашло в соцсетях четырех человек по именам или никам из отзывов в App Store — у всех на страницах указано, что они работают в подразделениях Сбера, но никто из них не ответил на вопросы журналистов о Slack. По отзывам из Google Play нашлись два человека — сотрудник подразделения Сбера и работник компании-разработчика ПО «Артезио».

В пресс-службе Сбера подтвердили, что их рабочие пространства в приложении сейчас не доступны, но отметили, что Slack использовали менее 5% команд разработчиков.

Компания Salesforce неделю назад объявила о прекращении работы с клиентами из России, но не уточняла, коснется ли это приложения Slack, которым она владеет.

16:26

Журналист Роман Супер рассказал, что репортер Вадим Глускер уволился с НТВ, а журналистка Жанна Агалакова — с Первого канала.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сказал, что Глускер подтвердил ему эту информацию.

Глускер работал на НТВ с 1993 года: сначала в президентском пуле, а затем как международный корреспондент. Агалакова работала на Первом с 1999 года, последние 17 лет она тоже освещает новости из-за рубежа.

16:23

В московском управлении Следственного комитета зарегистрировали материал в отношении сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, но это еще не возбужденное уголовное дело, написал правозащитник Павел Чиков со ссылкой на адвоката Даниила Бермана. Защитник находится у здания управления СК.

Самой Овсянниковой там нет.

Ранее источник ТАСС рассказал о начале доследственной проверки из-за того, что девушка вчера ворвалась в эфир Первого канала с антивоенным плакатом.

16:17

17 украинских спасателей погибли в результате боевых действий, рассказал полковник Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины Геннадий Герасимчук. 32 спасателя пострадали.

Еще один сотрудник службы попал в плен, он участвовал в эвакуации мирного населения в Гостомеле в Киевской области 11 марта.

16:11

Из Мариуполя выехало две тысячи легковых машин с местными жителями, сообщает городской совет. Еще две тысячи автомобилей стоят на выезде из города, заблокированного российскими военными.

Украинские власти несколько дней сообщали, что не могут доставить в город гуманитарный груз из-за обстрелов.

15:53

15:48

Великобритания включила в свой санкционный список еще 345 россиян.

Среди попавших под санкции прокремлевские журналисты Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Тигран Косаян, Ольга Скабеева, глава Первого канала Константин Эрнст, писатель Захар Прилепин и виолончелист Сергей Ролдугин, которого называют другом Путина. В списке оказались пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с женой и старшими детьми.

Также в санкционном списке дети братьев Ротенбергов, сыновья главы Ростеха Сергея Чемезова, сын секретаря Совбеза Николая Патрушева, жена и дети председателя Внешэкономбанка Игоря Шувалова, жена, мать и дети бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают основателем «ЧВК Вагнера». Под санкциями теперь и банкиры Петр Авен и Михаил Фридман.

Ограничения наложат и на мэра Москвы Сергея Собянина, главу Нацгвардии Виктора Золотова, представительницу МИД Марию Захарову, министра обороны Сергея Шойгу, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, главу правительства Михаила Мишустина, бывшего президента Дмитрия Медведева.

15:07

Менеджер паролей 1Password удален из российского App Store, на это обратили внимание российские пользователи. Также сервис недоступен для российских пользователей в Google Play.

Русскоязычная версия сайта 1Password продолжает работу. Компания официально не объявляла об уходе из России. 3 марта сотрудники 1Password начали сбор в поддержку жителей Украины.

14:47

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовном наказании за сотрудничество с Россией, рассказал заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире телеканала «Украина-24».

Закон вводит в Уголовный кодекс Украины новую статью — «коллаборационистская деятельность».

По ней за призывы поддержать и сотрудничать с государством-агрессоров, а также не признавать суверенитет Украины над ее регионами, занятыми чужими войсками, грозит запрет занимать определенные должности от 10 до 15 лет.

За пропаганду в поддержку вооруженной агрессии уже грозит до трех лет колонии, а за материальную помощь военным напавшей страны или ведение бизнеса с ее представителями — до пяти лет.

Сроки от 10 до 12 лет лишения свободы могут получить те, кто участвует в организации и проведении мероприятий политического характера — съездах, собраниях, митингах, конференциях — или информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором.

Работа в судебных или правоохранительных органах, созданных этим государством на занятой территории, уже грозит тюремным сроком от 12 до 15 лет.

Закон о коллаборационистской деятельности также дает возможность запрещать политические партии и общественные объединения, если их «уполномоченные лица» осуждены по новой уголовной статье.

14:11

Россия в качестве военной помощи у Китая запросила в том числе долгосрочные продуктовые пайки для военных, утверждают два источника CNN, знакомые с ситуацией.

Украинские власти не раз сообщали, что находящиеся на территории страны российские военные забирают еду из продуктовых магазинов и просят ее у местных жителей.

CNN со ссылкой на источник отмечает, что в руководстве Коммунистической партии Китая нет единого мнения о предоставлении помощи России. Некоторые чиновники обеспокоены тем, что такая помощь может навредить экономическим отношениям с западом. Российские власти ранее отрицали просьбу о помощи.

13:42

Петербуржца отправили в СИЗО из-за надписей «Нет войне» и «Путин — фашист!» на мемориале «Братская могила воинов Советской Армии, погибших при защите Ленинграда в 1941-1943 гг.», сообщает «ОВД-Инфо».

По словам активиста Динара Идрисова, против арестованного возбуждено уголовное дело о надругательстве над местом захоронения по политическим мотивам (пункт «б» части 2 статьи 244 УК). Мужчине грозит до пяти лет колонии.

Идрисов рассказал, что автор надписи — инженер, у него есть двое маленьких детей, а жена ждет третьего ребенка.

13:03

Футболист Артем Дзюба попросил не вызывать его в сборную из-за войны в Украине, где у него живут родственники, рассказал тренер российской команды по футболу Валерий Карпин.

«В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаемся с ним на связи», — цитирует Карпина сайт Российского футбольного союза.

Сборы команды должны пройти в Москве 21 марта.

12:47

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хулиганством поступок сотрудницы Первого канала, ворвавшейся в эфир с антивоенным плакатом.

«Что касается этой девушки, ну это хулиганство. Канал и те кому положено с этим разбираются», — цитирует Пескова «Подъем ».

12:01

«Укрзалізниця» (Украинские железные дороги) начинают национализацию российских вагонов, сообщает глава правления компании Александр Камышин.

По его словам, как минимум три тысячи вагонов, которые остаются на украинских путях, принадлежат российским компаниям.

11:49

Евросоюз в новом санкционном пакете ввел ограничения на импорт из России продукции из стали и железа и запретил экспорт предметов роскоши в страну, передает ТАСС со ссылкой на Совет Европы.

Также введены ограничения на инвестиции в нефтяной и энергетический секторы российского рынка.

11:41

В Ровенской области 19 человек погибли в результате вчерашнего ракетного удара по телевышке, сообщает областная администрация. Еще девять человек пострадали.

Утром 14 марта две ракеты ударили по телевизионной башне и административному помещению возле нее.

11:24

Екатеринбуржца оштрафовали на 45 тысяч рублей за антивоенный арт-объект, передает Е1.

30-летний Павел установил инсталляцию в виде пачки сигарет у Свердловского академического театра драмы (Драмтеатра). На ней по аналогии с предупреждением Минздрава написано: «Здравый смысл предупреждает: специальная военная операция убивает».

Суд признал Павла виновным в дискредитации российских войск (статья 20.3.3 КоАП). Издание отмечает, что это первое административное дело в Екатеринбурге по статье, введенной только 4 марта.

В решении суда говорится, что екатеринбуржец своим арт-объектом «искажал и дискредитировал действия Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ».

10:52

Ведущая НТВ Лилия Гильдеева, работавшая на канале с 2006 года, покинула Россию, сообщает Varlamov News. После отъезда она написала заявление об увольнении.

«Сначала уехала, боялась, что просто так не отпустят, потом написала заявление», — сказала Гильдеева.

Она вела новостную программу «Сегодня».

10:43

Количество объявлений о сдаче квартир в Москве с 24 февраля выросло на 40%, рассказал Forbes руководитель «ЦИАН.Аналитика» Алексей Попов.

Это связано с тем, что часть собственников решила отложить продажу квартир на время неопределенности и сдавать жилье, а доход некоторых арендаторов снизился и им пришлось отказаться от аренды.

10:35

Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, ворвавшейся в эфир программы «Время» с антивоенным плакатом, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, проверка идет по статье 207.3 УК — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Источник утверждает, что на Овсянникову не стали заводить административное дело — материалы сразу передали в СК.

На сайте главного и московского управлений СК сообщений о проверке пока нет.

10:18

Минобороны России утверждает, что российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область.

10:09

В Святошинском районе Киева сегодня рано утром боеприпасы попали в девяти- и шестнадцатиэтажный дома, сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций Украины. Двое человек погибли. Вчера утром снаряд попал в девятиэтажный дом в Оболонском районе города.

Также ведомство сообщает о семи погибших в Харькове в результате вчерашних обстрелов домов.

9:46

Марину Овсянникову пока найти не удалось. Она лишена свободы уже более 12 часов — Pavel Chikov (@pchikov) March 15, 2022

9:44

Вчера вечером в эфир программы «Время» на Первом канале ворвалась сотрудница телеканала с антивоенным плакатом. Уже 12 часов она не выходит на связь.

Британский журналист, работающий на Fox News, Бенджамин Холл получил ранение в Украине.

Стало известно о гибели одной из беременных девушек, эвакуированных из мариупольского роддома после обстрела. Ребенка спасти также не смогли.

В России организаторам концертов, площадкам и музыкантам начали спускать списки запрещенных артистов и песен — в них попали российские и украинские музыканты, которые высказались против войны.

В Лондоне активисты проникли в особняк российского миллиардера Олега Дерипаски и вывесили на здании украинский флаг.

Бывший вице-премьер и президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) России Аркадий Дворкович выступил против войны в Украине: «Война — это худшее, с чем можно столкнуться в жизни. Любая война. В любом месте. Включая эту войну».

Фото на обложке: Кэролайн Хьюберт