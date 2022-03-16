Хроника войны с Украиной. День 21

Украину с начала войны покинули три миллиона человек. Россию исключили из Совета Европы.

16:23

Участники антивоенной акции 6 марта рассказали, что после задержания их избили в московском ОВД «Академический», пишет «Новая газета».

Задержанные рассказали об этом депутату муниципального округа Академический Левону Смирнову, когда он приходил в отдел с проверкой. От задержанных он услышал: «А тут нас били, значит, и оскорбляли <…> Некоторых мальчиков подстригли насильно, угрожали, значит нас заставляли на телефон извиняться».

Задержанные, которые общались с газетой, рассказали об избиениях, но о насильном бритье рассказал только Владимир Гармаш. Он сказал, что его начали избивать прямо в отделе при остальных задержанных, затем оттащили за дверь, ведущую на лестницу: «[Там] меня начали месить по голове ногами. Закрывался, как мог. Удары были плотные, координация была нарушена, но не отключался».

Избиение продолжилось и на другом этаже, силовики спрашивали Гармаша: «Ты че — нацист? Из этих пидорасов, из хохлов? Почему в берцах? Нравится, когда наших пацанов убивают». У мужчины на голове был чуб — его полицейские отрезали.

Избиение подтверждает девушка, задержанная с другими протестующими в тот день. Она рассказала, что избили еще одного мужчину — она не видела его целиком, после случившегося мужчина — Глеб Чернов — вернулся уже в рваной и грязной куртке. После избиения его угрозами заставили разблокировать телефон.

Об избиении говорил еще один задержанный, который попросил сохранить его анонимность.

16:15

16:03

Сотрудница Первого канала Марина Овсянникова сказала Reuters, что опасается за свою жизнь после акции в эфире с антивоенным плакатом, однако не собирается покидать Россию. Она надеется, что ей не грозит уголовное преследование.

«Я не чувствую себя героиней. Я действительно хочу, чтобы эта жертва была не напрасной, и чтобы россияне открыли глаза», — сказала она.

15 марта Останкинский суд Москвы признал ее виновной в организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП) за видео с призывом выходить на митинги. Она записала его перед тем, как выйти с антивоенным плакатом в эфире программы «Время». В московском управлении Следственного комитета зарегистрировали материал на Овсянникову, но о возбуждении дела не сообщалось.

15:54

Комитет министров Совета Европы решил исключить Россию из состава организации с сегодняшнего дня.

15:40

Начальник управления МВД по Санкт-Петербургу Роман Плугин объяснил задержания журналистов на антивоенных митингах тем, что среди них были «проходимцы » в жилетах, передает «Интерфакс ».

«В числе так называемых журналистов — а ведь сотрудник [полиции] видит только жилетку, в этой кутерьме он не может одним взглядом определить, кто есть журналист — мы встречались с фактами провокаций, когда эту жилетку одевают всякие проходимцы, прошу прощения за это выражение, и лезут своими камерами, телефонами в эпицентр событий, тем самым просто-напросто мешая осуществлять законные действия сотрудникам полиции », — сказал Плугин.

13 марта на антивоенной акции в Санкт-Петербурге задержали как минимум 13 журналистов, вскоре их отпустили без протокола.

15:17

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания, сообщил он в очередном обращении. Она будет проходить каждое утро в 9:00.

14:49

Киоски отказываются продавать сегодняшний номер «Новой газеты », сообщает само издание. На обложке номера запечатлена сотрудница Первого канала Марина Овсянникова с антивоенным плакатом, с которым она ворвалась в телеэфир, и написано: «Зомбоящик треснул в прямом эфире Первого канала ».

«Во многих киосках не продают сегодняшний номер «Новой». Это плата за честную обложку с плакатом против *сами знаете чего* в эфире Первого канала. Никакого официального запрета нет. Это «инициатива на местах» », — говорится в сообщении редакции.

Тираж вернут редакции. «Новая газета » предлагает читателям приобрести номер непосредственно в редакции в Потаповском переулке в центре Москвы.

14:22

Независимый депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова пришла на заседание в вышиванке и с венком из подсолнухов на голове.

На сессии сегодня цирк. Председатель не соблюдает регламент, его заместители орут, требуют отобрать у меня телефон и выгнать с заседания. Для этого нужно было всего лишь… pic.twitter.com/Fm8BBAbalB — Ярость и Мультифора (@hellpad) March 16, 2022

На этом же заседании депутатам раздали медицинские маски с буквой Z в цветах георгиевской ленты и силуэтом медведя.

14:06

В эфире телеканала «Украина 24» пустили бегущую строку с фейковым обращением президента Украины Владимира Зеленского к военным сложить оружие. Издание «Сегодня» пишет, что такой текст на бегущей строке появился в результате взлома хакерами.

Baza приводит перевод текста, транслировавшегося на украинском:

«Внимание! Обращение президента Украины Владимира Зеленского! Дорогие украинцы! Уважаемые защитники! Быть президентом оказалось не так уж легко. Я вынужден принимать сложные решения.

Сначала я решил вернуть Донбасс. Не вышло. Стало только хуже. Значительно хуже. Больше нет никакого завтра. По крайней мере у меня. И теперь я принимаю решение попрощаться с вами.

Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям. На этой войне не стоит умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь делать то же самое ».

13:47

В российских аптеках заканчиваются препараты заместительной гормональной терапии, которые принимают при заболеваниях щитовидной железы, — эутирокс и L-тироксин немецких компаний «Мерк» и «Берлин-Хеми», пишет «Коммерсантъ ».

Жительница Нижнего Тагила Виктория Мухина рассказала, что также не смогла найти эти препараты российского производства.

Производители и Росздравнадзор заверяют, что препараты поставляют в обычном режиме, а причина дефицита в выросшем в несколько раз спросе на эти препараты. В Росздравнадзоре спрос назвали «необоснованным ».

На Change.org запущена петиция, адресованная министру здравоохранения Михаилу Мурашко: «Российского аналога данных препаратов нет. Поставки под вопросом. Сейчас есть реальный дефицит этих препаратов. Что делать людям с заболеваниями щитовидной железы, которые не успели запастись? Препарат должен употребляться ежедневно, для обеспечения жизнедеятельности людей с заболеваниями щитовидной железы ». Ее подписали более полутора тысяч человек.

13:25

Российские военные похитили мэра города Скадовск Херсонской области Александра Яковлева и его заместителя Юрия Палюха, утверждает украинский активист Артем Костюченко. Он призвал людей собраться на центральных площадях.

Утром 13 марта Яковлев писал, что Скадовск пока не занят российскими войсками. Он отмечал, что украинские военные покинули город еще 24 февраля и боевых действий к этому времени на его территории не было, но российские военные постоянно передвигались в его окрестностях. «9 марта [российские войска] заехали и в город. Потом уехали», — подчеркивал мэр.

Но уже вечером того же дня он сообщил, что в город вошли около 30 единиц техники российских войск и разместились в детском лагере на окраине города. Военные, по словам мэра, также заходили в здание городского совета, когда там никого не было.

13:03

Крупнейшая энергокомпания Германии E.ON прекратила закупку газа у российских компаний из-за войны в Украине, сообщил гендиректор компании Леонард Бирнбаум.

«Небольшое количество природного газа в нашем портфеле было закуплено у торговых компаний «Газпрома» в Европе. В связи с войной в Украине мы прекратили закупку новых объемов у этих компаний », — объяснил он.

На сегодняшней пресс-конференции Бирнбаум осудил вторжение России в Украину и назвал войну «ужасным возвращением к темным временам ». Он пообещал, что E.ON не только предоставит гуманитарную помощь Украине, но и «возьмет на себя ответственность за формирование будущего энергоснабжения Европы ».

12:49

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты «Кавказского узла», расследовательского Bellingcat, беларуского «Еврорадио», газеты «Усть-Кут 24» и эстонского издания Postimees.

Точные причины блокировок пока неизвестны. До этого множество СМИ попало под ограничения из-за освещения войны в Украине.

12:06

С начала войны в Харькове погибли более 500 мирных жителей, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям по Харьковской области. 88 из них спасатели достали из-под завалов.

По данным службы, сегодня ночью снаряды попали в одну из харьковских школ, пострадал один человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются в нескольких районах города.

Как сообщал 14 марта мэр Харькова Игорь Терехов, в городе с начала войны разрушены около 600 жилых домов и 50 школ, а также ряд медицинских учреждений, в том числе роддома.

11:25

Выпуски новостей и программу «Время» на Первом канале стали показывать с задержкой от 30 секунд до одной минуты, сообщает журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на свой источник, знакомый с новыми правилами на канале.

Позавчера сотрудница телеканала Марина Овсянникова ворвалась в эфир программы «Время» с антивоенным плакатом.

11:23

11:16

Сайты арбитражных судов России подверглись хакерской атаке, рассказала представитель Арбитражного суда Амурской области Елена Горлова. На сайтах появились надписи «Путин террорист номер 1» и «Россияне, фашисты это вы!».

По словам Горлова, хакеры взломали только главные страницы сайтов, на работу картотеки и самих судов это никак не повлияло.

Хакеры взломали сайты Новосибирского, Амурского, Курского арбитражных судов, Арбитраж Москвы, Приморского края, Краснодарского края, Хабаровского края, а также нескольких регионов Уральского федерального округа.

«Грати» опубликовало скриншот главной страницы Крымского арбитражного суда. На ней были опубликованы надписи «Путин террорист номер 1» и «Россияне, фашисты это вы!», слоган «Свободу всем политзаключенным» и требование импичмента. SOTA опубликовала скриншот такого же заявления хакеров, размещенного на сайте Хабаровского арбитражного суда

11:05

Корпоративный мессенджер Slack подтвердил, что ограничивает работу в России и приостанавливает действие учетных записей без уведомления, пишет Axios.

Издание отмечает, что данные пользователей не удаляют, но они недоступны для тех, кого коснулись ограничения.

Вчера стало известно, что разработчики Сбера лишились доступа к своим рабочим пространствам в Slack.

10:54

В Киеве в результате обстрелов произошел обвал в 12-этажном жилом доме, а на некоторых этажах начался пожар, сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций Украины. Двое человек пострадали.

10:32

В международных компаниях, которые приостановили деятельность на территории России, работают порядка 200 тысяч россиян. Согласно подсчетам Forbes, больше всего россиян — 62 тысячи человек — работало в сети McDonald’s. Но несмотря на уход компании из России, десятки точек, которыми управляют франчайзи, все еще продолжают работать. На втором месте по занятости компания PepsiCo — там работают 19 тысяч россиян, на третьем IKEA — 15 тысяч россиян. При этом PepsiCo пока не объявляла о закрытии своих заводов в России, а IKEA будет платить зарплату российским сотрудникам в течение трех месяцев.

10:03

ООН опубликовала новые данные о гибели мирного населения в Украине с начала войны: 691 человек погиб, 1143 ранены. Больше всего погибших и пострадавших в Луганской и Донецких областях.

09:53

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете российской пропаганды, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на данные Верховной Рады. Он запрещает оправдывать агрессию России и называть происходящее «гражданской войной» и «внутренним конфликтом». Также запрещено прославлять российских военных и членов пророссийских групп, например, нельзя называть их «ополченцами» и «вежливыми людьми», и отрицать вооруженную агрессию России против Украины в 2014 году. Нарушение закона грозит уголовной ответственностью.

09:20

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение России из организации, сообщил президент ПАСЕ Тини Кокс.

216 членов Ассамблеи поддержали исключение, трое воздержались от голосования.

Перед голосованием российские власти объявили о выходе страны из Совета. Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года.

09:03

Вчера стало известно, что в Украине погибли двое журналистов телеканала Fox News. 55-летний оператор Пьер Закржевски и 24-летняя продюсер Александра Кувшинова были убиты в результате обстрела их машины в Киевской области, репортер Бенджамин Холл получил ранение.

19 человек погибли в результате ракетного удара по телевышке в Ровенской области.

В Москве суд оштрафовал на 30 тысяч рублей сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, которая ворвалась в эфир с антивоенным плакатом. Штраф ей назначили за видеообращение, в котором она призывала митинговать.

Двое журналистов НТВ Лилия Гильдеева и Вадим Глускер и журналистка Первого канала Жанна Агалакова покинули свои должности.

МИД России отправил письмо о выходе страны из Совета Европы.

Фото на обложке: Госслужба чрезвычайных ситуаций Украины