Хроника войны с Украиной. День 18

Жители городов Запорожской области, занятых российскими войсками, вышли на протесты с украинскими флагами. В то же время в России проходят антивоенные акции.

23:51

Основатель Sports.ru, спортивный журналист Станислав Гридасов рассказал, что Федерация хоккея России рассылает по хоккейным клубам письма с просьбой «проработать с болельщиками вопрос поддержки нашей армии».

Федерация в этом письме отправила агитационные плакаты, которые, видимо, должны присутствовать на арене во время игры, и написала: «Обращаем ваше внимание, что данная акция является обязательной и подлежит отчетности».

«Поддержка своих во время войны — единственно возможная реакция нормального человека», — цитирует Гридасов письмо.

23:28

Русский православный приход в Амстердаме решил разорвать отношения с московским патриархатом, сообщается на сайте церкви.

«Они (священнослужители прихода. — Прим. «Холода») также направили прошение митрополиту Бельгии, Нидерландов и Люксембурга Афинагору (Вселенский Патриархат) о принятии их в его епархию », — сказано в сообщении.

Исправлено в 00:17. Речь идет не о «Русской православной церкви в Амстердаме », а о приходе.

23:22

Журнал Time сообщил, что погибший в Украине документалист Брент Рено работал там над проектом Time Studios, посвященным глобальному кризису беженцев.

«Необходимо, чтобы журналисты могли безопасно освещать продолжающееся вторжение и гуманитарный кризис в Украине», — сказано в заявлении журнала.

23:18

Американские чиновники утверждают, что Россия запросила у Китая военную технику для использования в Украине, пишет The Financial Times.

По словам этих источников газеты, Россия запрашивала военную технику и другую помощь у Китая с начала вторжения. Собеседники FT не рассказали, о какой именно технике идет речь.

Другой источник, знакомый с ситуацией, сказал, что США собираются предупредить союзников об этом на фоне «некоторых признаков того, что Китай может готовиться помочь России».

FT со ссылкой на американских чиновников пишет, что у России заканчиваются некоторые виды вооружения.

Источник The New York Times также говорит, что Россия просит и об экономической помощи.

21:46

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук утверждает, что гуманитарный груз не смогли доставить в Мариуполь из-за обстрела со стороны российских войск.

Колонна осталась в Бердянске и завтра утром попытается снова доехать до Мариуполя.

20:41

«ВКонтакте» заблокировала страницу «Медиазоны».

Соцсеть сделала это по требованию Генпрокуратуры, которая считает, что на странице появляется недостоверная информация о «проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции». Неделю назад сайт «Медиазоны» заблокировал Роскомнадзор.

За последние две недели «ВКонтакте» заблокировала страницы «Эха Москвы», телеканала «Дождь», «Медузы», 7×7, The Village и Republic.

20:01

Задержанная на антивоенной акции во Владивостоке Анастасия Котляр рассказала «ОВД-Инфо», что полицейский бил ее головой о стол и душил.

Котляр задержали с молодым человеком, когда они шли к одной из площадей с плакатами в руках:

«Нарисовался первый бугай, схватил меня. Прибежал Андрей, не успел еще ничего сделать, как его начали валить на землю. Я встала между ним и полицейскими (ведь не будут же они девушку бить, ага). Нас повалили, начали бить и крутить. Меня за ноги, за руки, закинули в этот странный автобусик, где у них стол посреди автобуса стоит.

Задерживавшие нас полицейские ушли, зашел какой-то другой. Он назвал меня сукой, ударил головой об стол, начал душить. Что-то еще говорил, но я не помню. Подошли какие-то другие менты и он ретировался. Нас повезли в отдел».

Из ОВД Котляр увезли в больницу.

19:53

Минобороны России подтвердило, что Яворовский военный аэродром был обстрелян российскими войсками.

В министерстве говорят, что там находился учебный центр Вооруженных сил Украины. Удар также нанесли по селу Старичи, где находится командный пункт Яворовского полигона.

По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, там готовили иностранных наемников перед отправкой в зону боевых действия и хранили военную технику, поставленную другими государствами. Чиновник сказал, что убито до 180 наемников.

Ранее власти Львовской области сообщали о 35 погибших и 134 пострадавших после обстрела.

Обновлено в 21:42. Представитель Минобороны Украины Маркиян Лубкивский назвал неправдой заявление о 180 погибших: «Чисто российская пропаганда».

19:32

Журналист проекта Activatica заснял задержания на Манежной площади в центре Москвы девушки с листком с надписью «Два слова» и следом сторонницы российской политики в Украине.

19:17

РИА «Мелитополь» сообщает о похищении российскими военными главы Мелитопольской районной рады Сергея Прийме.

По данным агентства, сегодня в 7:30 утра к Прийме пришли домой с обыском, забрали документы, все мобильные устройства и потребовали назвать пароли к ним. Самого Прийме увезли — где он сейчас находится, неизвестно.

До этого на рабочем месте был задержан мэр Мелитополя Иван Федоров, а на митинге в защиту мэра задержали активистку Ольгу Гайсумову. Их местонахождение также неизвестно.

18:44

Работник харьковского «Фельдман Экопарка» Сергей Иванов погиб, когда пришел покормить животных, остающихся в зоопарке, сообщила пресс-служба парка.

8 марта еще двое человек, которые пришли, чтобы покормить обитателей парка, попали под обстрел и погибли.

Парк уже около двух недель находится в зоне ударов и обстрелов. Некоторые животные погибли или получили травмы. В парке отметили, что животные гибнут в том числе от разрыва сердца.

«Мы пытаемся найти «окна» в обстрелах, чтобы попасть на территорию Экопарка и покормить животных. Мы пытаемся вывезти всех, кого возможно», — сообщал парк.

Из парка удалось вывезти шпороносных и альдабарских черепах, двух самок шимпанзе с детенышами, семью белоруких гиббонов с детенышем, группы лемуров, капуцинов, зеленых мартышек, каракал, циветта, а также марабу, фламинго, колпицу, африканского рогатого ворона, ибиса и куриных гусей. Кого-то отвезли к волонтерам, кого-то домой к основателю парка Александру Фельдману. Затем птиц и животных собираются вывезти за рубеж.

Однако в парке также живут альпаки, ламы, овцы, козы, макаки, орангутаны, львы, тигры, олени, волки и медведи.

18:02

Мариупольский горсовет сообщает, что в городе, заблокированном российскими войсками, с 24 февраля в результате обстрелов погибли 2 187 мариупольцев.

17:03

В 33 российских городах на антивоенных акциях силовики задержали больше 600 человек, подсчитало «ОВД-Инфо».

16:58

«ОВД-Инфо» опубликовало видео из переполненного автозака в Москве, куда завели задержанных на акции. Люди жалуются, что они даже не могут стоять.

16:37

The New York Times выпустила заявление, в котором выразила соболезнования в связи с гибелью документалиста Брента Рено. В газете отметили, что в Украине Рено был не по заданию NYT.

15:43

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал, что в Ирпене застрелили 51-летнего фотографа New York Times, режиссера-документалиста Брента Рено и ранили еще одного журналиста.

Небитов возложил ответственность за это на российских военных. Он опубликовал фотографию пресс-карты и паспорта Рено, а также фотографию тела погибшего.

Пока ни газета, ни брат фотографа Грег Рено, с которым они вместе работали над многими проектами, не прокомментировали эту информацию.

15:13

14:59

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в Украину, сообщает ЧГТРК «Грозный».

Телеканал опубликовал видео с Кадыровым в компании мужчин в камуфляже. Один из них докладывает главе Чечни о некоей операции в детском доме.

«Та стратегия, которую вы нам подсказали, она сработала на 100%. Мы не стали делать зачистку, не стали заходить с флангов, делать разведку, а сразу по-наглому, на скорости подошли непосредственно к этому детскому дому», — говорит мужчина Кадырову.

По его словам, в здании не оказалось детей: «Еще кроватки были теплые, но детей не было. Оказалось, что мы опоздали буквально на несколько часов, сбушники под видом Красного креста вечером подогнали машину, были с оружием, загнали всех детей в эти автобусы и увезли детей в Киев».

Ранее сегодня телеграм-каналы сообщали, что Кадыров находится в окрестностях села Иванков в Киевской области.

14:48

Активист из Москвы Глеб Кондратьев рассказал, что на его двери нарисовали букву Z. Кроме того, сегодня же к его другу Сергею Алексееву пришли неизвестные, избили его и оставили тот же знак.

Кондратьев уточнил в разговоре с «ОВД-Инфо», что пришедшие к Алексееву люди показали удостоверения полицейских, выключили свет в квартире со щитка в подъезде, после чего зашли в квартиру, разбили технику и избили жильцов.

Избитого Алексеева после этого госпитализировали.

14:42

В Петербурге на антивоенной акции задержали минимум 13 журналистов, пишет «Бумага». В одном автозаке оказались журналисты Sota Vision, MR7, Avtozak Live, Zaks.ru. В другом автозаке журналист «Коммерсанта» и другие репортеры.

Через некоторое время задержанных журналистов стали отпускать.

14:11

В Херсоне, занятом российскими войсками, несколько тысяч человек вышли на улицы города с украинскими флагами, сообщает издание «Суспiльне Херсон».

Люди скандируют: «Херсон це Україна», «Одна, едина, свободна Украина».

Похожие митинги сегодня прошли в Бердянске и Мелитополе.

13:48

В Екатеринбурге продолжаются задержания протестующих против войны.

13:40

Число погибших в результате обстрела Яворовского военного аэродрома увеличилось до 35 человек, рассказал глава Львовской области Максим Козицкий.

Пострадали 134 человека, они находятся в госпитале.

Козицкий утверждает, что авиаудар был из акватории Черного и Азовского морей, а выпущено было более 30 ракет. Часть из них сбила система ПВО.

12:34

В России проходят антивоенные акции. Как передает «ОВД-Инфо », единичные задержания были в Хабаровске, Новосибирске, Брянске, Барнауле, Омске, Перми и Комсомольске-на-Амуре. Во Владивостоке как минимум четверо задержанных, в Москве — пятеро, в Томске — семеро, а в Иркутске — 16.

Во Владивостоке полицейские применили силу к задержанным, одна из девушек сообщила о сотрясении головного мозга.

В Екатеринбурге сейчас тоже идут задержания, пишет местное издание It’s My City.

Утром в Ростове-на-Дону в преддверии акции пришли к активистам с обысками.

12:02

Около 6 утра в Чернигове в результате авиаудара пострадало девятиэтажное общежитие, произошло разрушение со второго по девятый этаж, сообщает украинская Госслужба чрезвычайных ситуаций.

Один человек погиб, еще один получил травмы.

11:54

В результате обстрела Яворовского военного аэродрома во Львовской области погибли девять человек, сообщил мэр Львова Андрей Садовой. Еще 57 человек пострадали.

«По предварительным данным, было выпущено около 30 крылатых ракет», — написал глава города.

Аэродром находится на западе области — всего в 30 километрах от границы с Польшей.

11:21

Мэра Днепрорудного Евгения Матвеева похитили российские военные, утверждает глава Запорожской области Александр Старух.

До этого украинские власти рассказали о похищении мэра Мелитополя, который находится в той же области.

10:55

Пророссийский депутат горсовета Мелитополя Галина Данильченко обратилась к горожанам по местному телевидению. Депутат сказала, что основной задачей теперь будет «подстроить все механизмы под новую действительность, чтобы как можно быстрее начать жить по-новому».

«Несмотря на все наши усилия, в городе еще есть люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию, которые призывают вас к экстремистским действиям», — добавила Данильченко, не уточнив, о каких именно действиях идет речь.

Она призвала местных депутатов присоединиться к «комитету народных избранников», который будет заниматься административными вопросами города.

Телеграм-канал «Местные вести, Мелитополь» пишет, что Данильченко назначена российскими войсками исполняющей обязанности мэра города, однако подтверждений этой информации пока нет.

Галина Данильченко — депутат от пророссийской партии «Оппозиционная платформа г За жизнь», до этого она состояла в «Партии регионов» Виктора Януковича.

После того как Мелитополь заняли российские войска, по местному телевидению стали показывать российские федеральные каналы.

10:37

10:09

Вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с начала российского вторжения погибли около 1300 украинских военных.

В Мелитополе горожане вышла на митинг с требованием вернуть мэра Ивана Федорова, которого задержали, предположительно, российские военные.

Центробанк решил всю неделю с 14 по 18 марта не открывать торги на фондовом рынке. Это будет уже третья неделя без торгов с момента введения санкций против ЦБ.

Прокуратура Херсонской области открыла расследование из-за информации о подготовке Россией референдума о создании Херсонской народной республики.

Фото на обложке: Довиле Рамоскайте