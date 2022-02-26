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«Не умею словами, но не могу молчать»

Художники из разных стран выступают против войны

26.02.2022

Художники, иллюстраторы, карикатуристы и дизайнеры из множества точек земного шара публикуют свои художественные высказывания против военных действий в Украине. «Холод» собрал некоторые из них.

Елена Булай

Рафаэль Назаров

Ася Соколова

Иван Найнти

«Вы рассорите нас со всем миром окончательно. Никому это не нужно. Вы рушите наше будущее, которое и без того туманно. Это позор и катастрофа. Это закат страны»

Лиля Матвеева

«Ужас не уходит, слезы не кончаются, но надо продолжать делать то, что лучше всего получается»

Настя Смирнова

«Не умею словами, но не могу молчать»

Саша Савояр

Таня Иванкова

«Очень надеялась никогда в жизни не рисовать этого»

Васко Гаргало

Альбина Колесниченко

Творческий дуэт Balbusso Twins

Сергей Колесов

Алессандра Москалетти

Злата Улитина

Алена Савельева

У нас было интервью с Аленой

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Катерина Дубовик

Мария Фадеева

Дарья Филиппова

Гильерме Манзи

Галя Титова

Иллюстрация на обложке: Ася Соколова

Автор
редакция «Холода»
Сюжет
Война
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