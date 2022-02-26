«Не умею словами, но не могу молчать»

У меня был довольно долгий перерыв в рисовании, делала упор на работе.

Но сегодня ночью я собрала все не высохшие ручки и начала рисовать.

Я так устала от всей пропаганды, от лжи. Я бы хотела, чтобы у всех-всех людей, кто ей верит – выключился звук в телевизоре разом. pic.twitter.com/tysSXfoxMt