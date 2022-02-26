Хроника войны с Украиной. День 3

В Киеве начались уличные бои. «Холод» следит за развитием событий.

Специальный выпуск подкаста

04:36

На антивоенных акциях в российских городах 26 февраля задержали не менее 492 человек, передает «ОВД-Инфо» (проект признан «иностранным агентом»).

04:11

Вечером 26 февраля в Харькове снаряд попал в девятиэтажный жилой дом, из-за чего обвалилась несущая стена лестничной клетки со второго по седьмой этаж, сообщает местное управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

В результате обрушений в доме погибла пожилая женщина, жившая на пятом этаже.

03:22

Госспецсвязь Украины сообщила, что в Харькове подорвали газопровод.

03:06

Власти признали первого погибшего российского военного с начала вторжения в Украину, пишет «Медуза» (признана «иностранным агентом»).

Вечером 26 февраля глава Дагестана Сергей Меликов в инстаграме выразил соболезнования семье офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего «в ходе спецоперации по защите Донбасса».

Минобороны России пока не сообщало о погибших российских военных.

02:46

В Киевской области загорелась нефтебаза, сообщила мэр города Васильков Наталья Баласинович. Она рассказала, что сегодня в городе и поблизости шли обстрелы.

Вчера украинская сторона утверждала, что в Василькове, который находится в 30 километрах от Киева, пытались высадиться российские десантники, чтобы захватить аэродром, но город в итоге остался под контролем украинских военных. От Минобороны России информации о боях в Василькове не было.

01:28

Евросоюз, США, Франция, Германия, Канада, Великобритания и Италия договорились отключить от SWIFT российские банки, попавшие под санкции, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта.

При этом допускается, что могут быть отключены и другие банки России.

Также будут заморожены активы Центробанка, а значит и транзакции, рассказала глава Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

00:50

Авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Россию и над территорией страны, сообщает AFP. В то же время власти Германии закрыли небо для российских самолетов.

00:04

По словам мэра Киева Виталия Кличко, с 24 февраля в городе погибли шесть мирных жителей и 14 военных и участников территориальной обороны. Раненых — 71 человек, среди которых 25 гражданских.

23:22

23:14

Германия планирует поставить Украине тысячу единиц противотанкового оружия и 500 зенитно-ракетных комплексов «Стингер» со складов Бундесвера, сообщил канцлер Олаф Шольц.

«Российское вторжение в Украину знаменует поворотный момент. Это угрожает всему нашему послевоенному порядку. В этой ситуации наш долг сделать все возможное, чтобы помочь Украине защитить себя от вторгшейся армии Владимира Путина», — цитирует канцлера Der Spiegel.

До этого Германия отказывалась поставлять летальное оружие Украине.

22:56

YouTube запретил RT и еще нескольким российским каналам получать доходы от видеосервиса, сообщает Reuters.

«В свете чрезвычайных обстоятельств в Украине мы приостанавливаем возможность монетизации для нескольких каналов на YouTube, включая несколько российских каналов, связанных с недавними санкциями», — говорится в заявлени сервиса.

22:41

Роман Абрамович передал руководство «Челси» благотворительному фонду клуба, сообщается на сайте футбольного клабу.

«Я считаю, что сейчас они в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, футболистов, сотрудников и болельщиков», — сказано в обращении Абрамовича.

21:33

Перестрелка в Киеве уже в трех километрах от центра города.

21:28

Как сегодня в Питере проходила акция против войны. Фоторепортаж «Медиазоны».

21:08

В Харькове тоже начались обстрелы из тяжелых орудий.

20:55

Инстаграм пометил «Вечернего Урганта» как издание, «контролируемое государством Россия». Аналогичные метки есть у государственных информационных агентств. Первый канал не показывал выпуски «Урганта» в последние дни, объясняя это изменением сетки вещания после начала войны.

20:44

С наступлением темноты в Киеве возобновились бои.

20:18

Жители украинского Энергодара рассказали «Би-би-си» о боях в городе. Энергодар — город рядом с Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанцией Европы.

19:58

Канал «Пятница!» прекратил работу со студией TeenSpirit, которая снимает «Орел и решку», пишет РБК со ссылкой на пресс-службу телеканала. Перед этим «Пятница!» отказалась продолжать работу с продюсером TeenSpirit Мариной Гранкиной, которая осудила действия российских войск и президента Владимира Путина в связи с нападением на Украину.

Телеканал ТНТ по аналогичной причине прекратил сотрудничество с продюсером Comedy Club Production Арменом Оганяном: «Мы не можем допустить, чтобы создающие контент для нашего канала люди распространяли радикальные политические взгляды и настроения среди нашей аудитории и ассоциировались у нее с ТНТ».

19:41

Запрет на полеты для российских авиакомпаний уже ввели Болгария, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Чехия и Эстония. Вот как выглядит рейс из Италии в Москву до и после начала войны.





19:03

Российские военные взорвали дамбу, которая перекрывала подачу воды по Северо-Крымскому каналу в Крым.

18:59

В 2014 году правозащитник и журналист Лев Шлосберг первым опубликовал репортаж о похоронах российских военных, погибших в боях на Донбассе, участие в которых Россия отрицала. В этот раз, по словам Шлосберга, власти планируют вообще не возвращать прах погибших родственникам — для этого подготовлены мобильные крематории.

«А родных известят, что мужчина “погиб при выполнении обязанностей воинской службы” “вне мест постоянной дислокации”. А где развеют пепел, будут знать только участники спецоперации», — написал Шлосберг.

17:56

В Белгородской области полицейские задержали журналистов «Новой газеты» Илью Азара и Ивана Жилина и корреспондента «Радио Свобода» (объявлено «иноагентом») Сергея Хазова-Кассиа. Как рассказал «7х7» Хазов-Кассиа, с Азара взяли объяснения в связи с кражей 60 тысяч рублей у пенсионерки, торговавшей медом. Журналистов задержали, когда они пытались поговорить с человеком в жилетке «Нет войне».

17:46

«Мимо наших домов сейчас едут русские военные на танках», — украинская певица Луна призвала своих подписчиков бороться с российской пропагандой и остановить войну.

17:35

В России начались сбои на терминалах ВТБ при оплате телефоном

Платежные терминалы ВТБ начали выдавать ошибку при попытке совершить оплату бесконтактным способом через Apple Pay и Google Pay. С такой проблемой столкнулся москвич Александр Горохов, рассказал он «Холоду».

Горохов пробовал оплатить проезд картами Сбербанка и Альфа-банка, подключенными к телефону. По словам Горохова, впервые терминал отказал ему при попытке оплатить проезд в метро 25 февраля, но затем соседний терминал сработал и он «не придал значения». 26 февраля ни один терминал на турникетах и на кассе не принял оплату Горохова, ему пришлось снимать наличные, чтобы оплатить проезд.

Корреспондент «Холода» описал ситуацию специалисту службы поддержки ВТБ. Тот подтвердил, что терминалы в метро не работают из-за санкций США против банка: «Со вчерашнего дня в связи с введением санкций не работает AppStore (Очевидно, имеется в виду Аpple Pay. — Прим. «Холода»), Google Pay, вообще ничего ни обновить, ни скачать вообще. Эту проблему банк решает, но пока санкции не снимут, остается снимать наличные и класть на карту метро».

Ранее Центробанк заверял, что санкции и блокировка Apple Pay и Google Pay затронут только владельцев карт ВТБ. Физические пластиковые карты при этом должны работать нормально. Терминалы ВТБ используют десятки тысяч торговых точек по всей России.

16:53

Киев представил свою версию обсуждения переговоров.

16:44

Вышел специальный выпуск нашего подкаста «Холод» — о происходящем на Украине.

16:37

Калининградский аэропорт Храброво рассказал, что из-за закрытия неба всех стран Балтии, рейсы в Россию будут проводиться по новому маршруту. Ранее региональные власти сообщили РИА «Новостям», что планируют организовать рейсы над нейтральными водами через Ленинградскую область.

16:34

Российские телекомпании ВГТРК, Первый канал и Радио дом «Останкино» приостановили членство в Европейском вещательном союзе. Накануне союз исключил Россию из участников «Евровидения-2022».

16:01

«Русская служба Би-би-си» нашла в Саратовской области мать Рафика Рахманкулова, которого украинские власти назвали российским пленным. Наталья Дейнека сказала, что в воинской части, где служил сын, ей пообещали проверить информацию о его попадании в плен.

«Мы не смотрим телевизор, и газеты не читаем — некогда. Политикой не интересовались, мы далеки от этого. Что там говорят по телевизору про Украину — неинтересно. У нас в нашей стране, извините, людям кушать нечего. И хотя многие говорят, что жизнь стала лучше — нет. В чем-то, может, да, но не во всем», — рассказала женщина.

15:56

Минобороны России обвинило российские СМИ в публикации фейков.

15:46

На антивоенных протестах в Петербурге полиция задержала солиста Shortparis Николая Комягина, сообщает «Апология протеста». Суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей по статье об участии в акции, которая помешала движению.

15:42

Кремль: 25 февраля президент Владимир Путин, ожидая переговоров с Киевом, отдавал приказ остановить продвижение войск. «Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил», — приводит РБК слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

15:26

В России третий день подряд продолжаются акции протеста против войны с Украиной. По данным «ОВД-Инфо» (объявлен «иноагентом»), 26 февраля задержали больше 95 человек. Всего за три дня — более 2 546 человек.

14:58

25 февраля власти Швеции и Финляндии отказались пропустить через свое воздушное пространство борт со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и другими депутатами, пишут РИА «Новости» и ТАСС. Сервис Flightradar24 показывает, что борту правительственной авиакомпании «Россия» из Гаваны во Внуково пришлось резко свернуть на север перед побережьем Норвегии, а затем огибать Финляндию.

Россия в ответ на действия европейских стран закрыла свое небо для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии.

14:26

Комендантский час в Киеве перенесли с 22:00 на 17:00. Ранее аналогичные меры приняли в Харькове.

13:59

Пользователи сообщают о масштабных сбоях в работе соцсетей.

13:47

Эстония и Латвия решили закрыть свое небо для российских авиакомпаний. Ранее так же поступили Болгария, Польша и Чехия.

13:41

Минобороны России заявило, что киевский жилой дом «задела» украинская зенитная ракета из комплекса «Бук-М1». Причиной происшествия в Москве назвали отсутствие обслуживание и старение украинской техники.

13:22

Президент Украины поздравил граждан с тем, что Киев выстоял. Он также поблагодарил на русском языке россиян, которые выступили против войны: «Просто остановите тех, кто лжет. Лжет вам, лжет нам, лжет всем — всему миру. Нужно закончить эту войну. Мы можем жить в мире».

12:56

ГСЧС: в киевском доме, в который попала ракета, пострадали шесть человек.

12:36

Московская полиция задержала журналиста Мику Голубовского, потому что он отказался снять со своего окна плакат «Нет войне» и флаг Украины.

12:28

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о высадке российского десанта в Бродах — к северо-востоку от Львова. По его словам, на трех вертолетах высадились около 60 бойцов, которые сразу начали отступать в сторону леса.

Управление СБУ по Львовской области сообщает, что в Бродах работала украинская авиация, а сообщения о десанте не соответствуют действительности.

12:12

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил по поводу приостановки членства страны в Совете Европы.

11:43

Роскомнадзор обвинил в распространении недостоверной информации «Эхо Москвы», «Дождь»*, «Медиазону»*, «Новую газету», «ИноСМИ», «New Times», «Свободную Прессу», «Крым.Реалии»*, «Журналист» и «Лениздат».

«На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны», — говорится в сообщении ведомства.

Ведомство пригрозило ограничить доступ к сайтам изданий, если те не удалят указанную информацию.

*объявлены «иноагентами»

11:34

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о 198 погибших украинцах с начала нападения России. В том числе погибли трое детей. 1 115 человек (в том числе 33 ребенка) получили ранения.

10:51

Виталий Кличко опубликовал еще одно видео с моментом попадания ракеты в дом.

10:38

Российские врачи обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить войну с Украиной:

«Мы не ищем виновных и никого не судим. Наше призвание — сохранять человеческую жизнь. Поэтому трудно вообразить профессию более гуманную, чем профессия врача. И сейчас, в это тяжелое для обеих стран время, мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и к решению всех политических вопросов исключительно мирным путем».

Под письмом на момент публикации стоит больше 500 подписей.

10:26

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что город выдержал штурм: «Российских войск в столице нет!». Он подтвердил, что в жилой дом на западе Киева попала ракета. Минэнерго страны сообщило, что российские войска атаковали Киевскую ГЭС, но она полностью под контролем и работает в штатном режиме.

10:20

Предполагаемый момент попадания ракеты в жилой дом в Киеве.

09:33

УНИАН опубликовал кадры поврежденного жилого дома. Как утверждается, это здание в микрорайоне Соломенка на западе Киева. ГСЧС Украины сообщает, что, по предварительным данным, пострадавших нет, пишет «Украинская правда».

09:23

«Новая газета» обновила карту боев в Киеве.

09:10

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео из центра Киева: «Значит так. Я тут. Никакое оружие мы не сложили. Будем защищать нашу страну».

09:00

Всю ночь с 25 на 26 февраля в Киеве продолжались бои. Основная их часть пришлась на северо-запад города, где, как утверждает украинская сторона, российский десант напал на воинскую часть, расположенную на проспекте Победы — одна из главных магистралей города, ведущая прямо в центр. Воздушную тревогу объявляли также в Харькове, Виннице, Луцке, Львове и Ровно.

Москва, в свою очередь, объявила об успешном морском десанте в Мелитополе в Запорожской области.

Совбез ООН попытался принять резолюцию о немедленном прекращении вторжения в Украину, но Россия ее заблокировала, воспользовавшись правом вето.

США и Евросоюз ввели персональные санкции (заморозку активов) против верхушки российского руководства, включая президента Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Польша, Чехия и Болгария закрыли для России свое воздушное пространство, что уже привело к отмене рейсов.