«Это просто тело»

Каждую неделю сотни пользователей твиттера публикуют свои обнаженные снимки под хэштэгом #нюдсочетверг (и не только) — и сталкиваются с самыми разными реакциями, от восхищения до оскорблений. Спецкор «Холода» Ирина Щербакова поговорила с людьми, выкладывающими такие фотографии, о том, зачем они это делают, как им это помогает и как в соцсетях относятся к голому телу.

Ася. Фото: личный архив

Ася, 21 год, журналистка

Когда я росла, у меня не было никакой информации про нюдсы, сексы эти ваши, тело. В нашей семье это было табу. Большую часть того, что я знаю о телесности и сексе, я узнала, когда училась на первом курсе, из блога Татьяны Никоновой. Но, конечно, я не стала более открытой и смелой в один момент.

Первую более-менее откровенную фотографию — в обтягивающей футболке и трусах, — я выложила в инстаграм. Это был своего рода вызов, «пощечина общественному вкусу» — шучу, конечно, но мне и правда хотелось показать своему первому парню, что в полуголых фото нет ничего стыдного.

Сама практика фотографирования и выкладывания нюдсов терапевтична. Ты учишься видеть свое тело с разных ракурсов, смотришь на него — и чем больше смотришь, тем больше к нему привыкаешь.

Анна. Фото: личный архив

Анна, 24 года, менеджер в страховой компании

Я стараюсь носить длинную, мешковатую одежду. А потребность показать, что я красивая, есть. Я бы с радостью носила на улице платья с открытой спиной, с декольте — но мне страшно. Недавно я шла по улице в платье — и два парня стали орать, как меня бы оттрахали «в эту огромную сраку». В метро меня в прошлом году лапал мужик, который притворился, что он спит.

В твиттере показывать свое тело безопаснее. Тебе никто ничего не крикнет — а если кто-то что-то не то скажет, ты его легко заблокируешь. Можно нарядиться в платье с декольте, выложить и порадоваться, что ты хоть куда-то это смогла надеть. Если бы люди осознали, что в теле нет ничего стыдного, не было бы таких ситуаций, когда ты не можешь выйти на улицу в футболке без лифчика, потому что все — и женщины, и мужчины, — смотрят на твою грудь так, будто увидели грудь в первый раз.

Виктория. Фото: личный архив

Виктория, 26 лет, дизайнер в банке

Осознавать и проявлять свою сексуальность я начала только в университете, курсе на третьем. Мне помогла психотерапия — дала ощущение, что больше нет никакого гипотетического взрослого, который следит за мной и решает, что хорошо, а что плохо. Большую роль в этом сыграли и соцсети. Благодаря им я стала понимать, что я могу быть более раскрепощенной, и мне стало гораздо проще говорить о сексе.

Мои первые нюдсы предназначались для молодого человека. Но я подумала: а почему все это должен увидеть кто-то один, ведь так классно получилось. Запостила. Потом сидела и сутки думала: а как реагировать на хейт, если он польется? Но за мной не приехала полиция нюдсов, и ничего страшного не произошло. Да, было немного страшно, но после первых позитивных реплаев и лайков я получила мощный заряд положительных эмоций. Ощущение, что показала, какая есть, и никто за это не покусал.

Андрей. Фото: личный архив

Андрей, 34, разработчик, создатель флешмоба #sitnikfriday

Когда я стал постить нюдсы, столкнулся с неоднозначной реакцией. Мужская нагота воспринималась так: если тело не идеально, показывать его — это что-то отвратительное. Я и сам какое-то время так думал, пока моя тогдашняя девушка — теперь уже жена — не стала помогать мне принять свою сексуальность. Она поддерживала, помогала фотографировать, объясняла, что все на самом деле зависит от ракурса.

Мужчины не знают, что показать, на чем сделать акцент. И как следствие — шлют дикпики. Ведь никто не учит мужчину, как показать себя, не объясняет, что хорошая ню-фотография — в том числе ракурс и свет.

В обществе, в котором я рос, мужское тело вообще не воспринималось как нечто сексуальное. «Фу, спрячь». Единственная ассоциация была — эксгибиционист в парке. Сексуальны, мол, должны быть твои действия, достижения. Это создает огромное напряжение: ты перестал делать что-то важное — и все, ты перестал быть желанным. Хотя на самом деле это совершенно не так.

От редакции

Кампания «#Нюдсочетверг» стартовала в российском сегменте Twitter летом 2020 года. Ее запустили в поддержку Юлии Цветковой — художницы и активистки из Комсомольска-на-Амуре, против которой завели уголовное дело о распространении порнографии из-за рисунков с вульвами, которые она выкладывала во «ВКонтакте». Паблик «Монологи вагины», который она вела, закрыли. В октябре 2021 года Хабаровский краевой суд отменил решение о закрытии паблика Цветковой, но разбирательство по уголовному делу против активистки все еще ведется.