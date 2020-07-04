Если вы отправите Светлану Прокопьеву в тюрьму, наша страна станет еще слабее, чем сейчас. Не только потому, что мы на годы лишимся сильного журналиста, честно делающего работу, важную для всех граждан России, — от кассира до бизнесмена, от полицейского до президента. Потому что без критики, без другого мнения и, в частности, без рассказа о проблемах правоохранительной системы, страна превращается в минное поле, в царство жестокости и перегноя, где виновны все и где ни у кого нет права на справедливость. Где никто не может быть счастлив. И это коснется всех, в том числе вас, тех самых правоохранителей. Прокопьева — среди тех, кто своей работой старается вытащить из этого царства всю страну: и вас, тем самых силовиков, и вас, тех самых судей, тоже. Поэтому, если вы посадите ее, проиграют все. И вы проиграете, вы сами себя съедите.

Но не только поэтому страна станет слабее и страшнее. Прокопьеву судят за слова. Она сказала, что растут поколения людей, для которых не осталось возможности быть услышанными. И тогда они хватаются за оружие. Вам страшно? Еще бы. Но слушая это, вы не меняете систему, а хватаетесь за свое оружие — продажный суд. Вы правда думаете, что, не дав журналисту говорить, решите проблему поколений, лишенных прав и возможностей?

Светлана Прокопьева должна быть свободна, ее дело — прекращено. Ей должны быть принесены извинения, выплачена компенсация — что угодно, что может исправить чудовищную ошибку, которая совершается у нас на глазах. И скорее, скорее, если еще не поздно, прочитайте ее текст — не глазами обиженных пацанов, а людей, которые еще могут помочь своей стране и самим себе. Хотя бы из чувства самосохранения. Может быть, еще не поздно, может быть.