EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Навального убили ядом эквадорской лягушки

2 минуты чтения 16:09

Несколько независимых друг от друга европейских лабораторий смогли установить, каким сверхтоксичным ядом был убит лидер российской оппозиции Алексей Навальный. Следы эпибатидина обнаружили в образцах биоматериала Навального, сообщает The Insider.

Эпибатидин является сверхтоксичным ядом, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза (Epipedobates tricolor). В аналитической работе, по данным издания, участвовали представители Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов. При этом авторы исследование не сообщают, каким образом образцы биоматериалов Навального были вывезены из России. 

«Известные из открытых источников данные о симптомах Алексея Навального совпадают с тем, что известно о действии эпибатидина. В ранней фазе он вызывает тахикардию, гипертензию, рвоту, миоклонию и судороги. Быстро сменяются брадикардией, гипотензией, угнетением дыхания. Клиническая картина в чем-то схожа с отравлениями ФОС, но с менее выраженным М-холинергическим компонентом. Атропин фактически не эффективен», — сообщил The Insider врач-реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального при отравлении «Новичком».

«Богом забытая земля»
«Богом забытая земля»
Пытки, убийство и заметание следов в ИК-3 в Харпе. Тут погиб Алексей Навальный
Общество12 минут чтения

Хлорированный алкалоид эпибатидин, как отмечает издание, был открыт Джоном Дейли в 1974 году, но его структура была полностью выяснена лишь в 1992 году. Эпибатидин вызывает потерю сознания, судороги, онемение всего тела, которое может быстро прогрессировать до полного паралича. Смертельные дозы данного нейротоксина вызывают остановку дыхания.

Ученые выяснили, как пишет The Insider, что эквадорские лягушки Epipedobates tricolor не вырабатывают токсин в неволе, так как они синтезируют эпибатидин из пищи, а затем накапливают на своей коже. Вероятными источниками яда являются жуки, муравьи, клещи и мухи.

Алексей Навальный был убит 16 февраля 2024 года. Он отбывал срок в 19 лет в одной из самых отдаленных российских тюрем «Полярный волк», которая находится в 60 километрах севернее полярного круга.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца