СМИ: Навального убили ядом эквадорской лягушки

Несколько независимых друг от друга европейских лабораторий смогли установить, каким сверхтоксичным ядом был убит лидер российской оппозиции Алексей Навальный. Следы эпибатидина обнаружили в образцах биоматериала Навального, сообщает The Insider.

Эпибатидин является сверхтоксичным ядом, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза (Epipedobates tricolor). В аналитической работе, по данным издания, участвовали представители Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов. При этом авторы исследование не сообщают, каким образом образцы биоматериалов Навального были вывезены из России.

«Известные из открытых источников данные о симптомах Алексея Навального совпадают с тем, что известно о действии эпибатидина. В ранней фазе он вызывает тахикардию, гипертензию, рвоту, миоклонию и судороги. Быстро сменяются брадикардией, гипотензией, угнетением дыхания. Клиническая картина в чем-то схожа с отравлениями ФОС, но с менее выраженным М-холинергическим компонентом. Атропин фактически не эффективен», — сообщил The Insider врач-реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального при отравлении «Новичком».

Хлорированный алкалоид эпибатидин, как отмечает издание, был открыт Джоном Дейли в 1974 году, но его структура была полностью выяснена лишь в 1992 году. Эпибатидин вызывает потерю сознания, судороги, онемение всего тела, которое может быстро прогрессировать до полного паралича. Смертельные дозы данного нейротоксина вызывают остановку дыхания.

Ученые выяснили, как пишет The Insider, что эквадорские лягушки Epipedobates tricolor не вырабатывают токсин в неволе, так как они синтезируют эпибатидин из пищи, а затем накапливают на своей коже. Вероятными источниками яда являются жуки, муравьи, клещи и мухи.

Алексей Навальный был убит 16 февраля 2024 года. Он отбывал срок в 19 лет в одной из самых отдаленных российских тюрем «Полярный волк», которая находится в 60 километрах севернее полярного круга.