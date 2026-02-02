EN
Общество

Телефоны начнут выборочно проверять в московском метро

2 минуты чтения 20:28 | Обновлено: 20:43

С 4 февраля в метро Москвы начнут действовать новые меры по обеспечению безопасности. Так, в дополнение к уже имеющимся, у пассажиров столичного метрополитена начнут выборочно досматривать телефоны, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Московского метрополитена.

При этом в пресс-службе ведомства не объяснили, как будет проводиться досмотр и кто именно будет его проводить — сотрудники полиции или же служащие безопасности метро. В свою очередь в Московском метрополитене уточнили, что «безопасность пассажиров и комфорт во время поездок — приоритет столичного метрополитена».

Проверять телефоны пассажиров уже начали в Санкт-Петербурге. Вице-губернатор города Кирилл Поляков объяснил, что любой объект транспортной инфраструктуры «является объектом транспортной безопасности». Поэтому к петербургскому метро применяются повышенные меры безопасности. Вдобавок Поляков призвал петербуржцев отнестись к требованиям сотрудников метро «с пониманием».

В разговоре с РБК адвокат Михаил Салкин говорил, что требование продемонстрировать работоспособность устройства является соответствующим законодательству о транспортной безопасности. 

«Если вы их требования, даже законные, не исполняете, вас просто не пропустят в метро. Но это не значит, что вы совершаете административное правонарушение», — пояснил Салкин.

При этом адвокат объяснил, что если от пассажира требуют именно разблокировать телефон, а не просто подтвердить его работоспособность, то от подобной просьбы лучше отказаться и вызвать полицию.

Горящие новости
