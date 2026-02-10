Кадыров назначил сына куратором образования в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров «доверил» старшему сыну Ахмату «курировать» сферу образования в республике. Об этом сам Ахмат сообщил в своем телеграм-канале.

«Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым поставлена задача повысить качество всех уровней образования и науки, чтобы регион смог занять своё достойное место и быть конкурентоспособным. И для этого нам необходимо приложить все усилия!»

Ахмат Кадыров также заявил, что в образовательной системе Чечни функционирует 1 127 учреждений, а общая численность работников превышает 105 тысяч человек. По его словам, доступность дошкольного образования достигает уровня в 100%.

На встрече с министром образования и науки республики Хож-Бауди Дааевым Ахмат Кадыров заявил, что ключевыми приоритетами станут модернизация инфраструктуры, сокращение второй смены в школах и повышение качества образования. Отдельно сын главы Чечни высказался про расширение федеральной поддержки.

Доля федеральной поддержки, направляющейся в бюджет региона, в 2024 году достигла 83,6% от всех доходов республики. Так, на безвозмездной основе из федерального бюджета Чечне было выделено 121,5 миллиарда рублей.

В том же году расходы на образование в Чечне составили 51,6 миллиарда рублей, следует из доклада об исполнении бюджета. Таким образом, расходы на образование превышали все собственные налоговые и неналоговые доходы региона, которые составляли в 2024 году 25,5 миллиарда рублей.

Издание «Проект» называло большие федеральные финансовые вливания в бюджет Чечни платой за лояльность, которую российская власть ожидает от Рамзана Кадырова.

