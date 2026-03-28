Трамп назвал Ормузский пролив в свою честь

03:04
Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном форуме в Майами шутливо назвал Ормузский пролив своим именем. Затем он добавил, что Ближний Восток якобы максимально близок к наступлению новой свободной эпохи.

«Им придется открыть пролив Трампа. Я имею в виду Ормузский, извините, —  Трамп улыбнулся и сказал, что всего лишь оговорился, хотя затем отметил, что случайностей с ним почти никогда не случается.

Трамп также напомнил, как в «честь наследия американского величия» переименовал Мексиканский залив в залив Америки. Соответствующий указ вступил в силу 25 января 2025 года, сообщало Министерство внутренних дел США.

По мнению главы Белого дома, Ближний Восток в данный момент максимально приблизился к наступлению новой свободной эпохи, несмотря на продолжающуюся войну в Иране. «Мы как никогда близки к становлению Ближнего Востока, который наконец станет свободным», — заявил Трамп во время своего выступления.

Ранее Трамп отложил на десять дней ракетные удары по энергетике Ирана ради продолжения переговоров с правительством страны. При этом целый ряд иностранных СМИ сообщает, что миротворческая риторика президента пересекается с передислокацией американской армии на Ближний Восток.

Так, Bloomberg писал, что администрация Белого дома не планирует в ближайшее время наземное вторжение в Иран, несмотря на переброску тысяч военных. В свою очередь, Reuters подтвердил, что США перебрасывают в регион тысячи дополнительных военных, но одновременно передал заявление госсекретаря Марко Рубио, который заявил, что эти силы нужны Вашингтону для «гибкости» в принятии решений.

