Живого червя достали из глаза россиянина после укуса комара

2 минуты чтения 16:26

В Чебоксарах офтальмологи извлекли из глаза 52-летнего пациента живого червя длиной около 20 сантиметров. По данным Минздрава Чувашской республики, паразит попал в организм мужчины после укуса комара летом 2025 года. Об этом пишет РИА «Новости». 

Сообщается, что мужчина обратился в центр Микрохирургии глаза имени академика Святослава Федорова с жалобами на образование под верхним веком, которое описывал как «шишку».

«В ходе диагностики врачи обнаружили покрасневшее образование с четкими границами, размером с фасоль. Образование было безболезненным, что насторожило специалистов. Решающим стал диагностический накол. Как только врач нарушил целостность капсулы, из раны неожиданно показался жгутик. Сомнений не оставалось, что в глазу пациента находился паразит», — рассказали в ведомстве.

Врачи, как отмечается, извлекли паразит пинцетом, стараясь не повредить тело. В результате из глаза мужчины удалили живого круглого червя длиной около 20 сантиметров. 

Медики диагностировали у пациента дирофиляриоз — паразитарное заболевание, при котором черви могут развиваться под кожей и в тканях глаза. Мужчина вспомнил, что прошлым летом его укусил комар прямо в глаз, однако тогда он не придал этому значения. Со временем на месте укуса появилось небольшое уплотнение, которое постепенно увеличивалось.

«Опасность заключается не только в эстетическом дефекте. Червь обладает высокой миграционной способностью. Оставленный без лечения, паразит способен переместиться в другие ткани и органы человека, вызывая серьезные осложнения, вплоть до поражения головного мозга и жизненно важных органов», — объяснили в Минздраве.

По информации местных врачей, подобные диагнозы в Чувашии и регионах средней полосы России фиксируются все чаще. Медики связывают это с потеплением климата и распространением комаров — переносчиков инфекции. 

Похожий случай произошел в Дагестане, передает телеграм-канал Baza. Жительница Махачкалы по имени Суайба рассказала, что после укуса комара она почувствовала боль и движение под веком. Однако во время визита к врачу паразит ускользнул и стал перемещаться по телу. Извлечь его удалось только спустя полгода, когда он снова оказался в области глаза.

