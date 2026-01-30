Поездки в Дубай включили в расчет инфляции как привычные расходы россиян

Росстат включил поездки россиян в Объединенные Арабские Эмираты и на Черное море в перечень товаров и услуг, используемых для расчета инфляции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на разъяснения ведомства.

Я переехала в Бразилию и очень довольна Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь Общество 8 минут чтения

Решение связано с ростом спроса и расходов на такие поездки. В Росстате пояснили, что в потребительскую корзину включаются наиболее распространенные расходы домохозяйств — те, на которые приходится не менее 0,1% совокупных трат, при этом ее состав фиксируется на весь год.

Обновленный перечень для расчета инфляции начал применяться с января 2026 года. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), за неполный январь инфляция приблизилась к 2% и по итогам месяца может достичь 2,5%.

Эксперты отмечают, что частично ускорение роста цен можно объяснить изменением методики расчета. Включенные в нее поездки в ОАЭ и на Черное море отличаются высокой сезонностью и подвержены резким колебаниям цен. Так, с начала года стоимость такого отдыха выросла на 10–15%.

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства? Мир 6 минут чтения

По словам заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Светланы Фруминой, туристические расходы для части россиян перестают быть разовой тратой и становятся регулярной статьей бюджета. На фоне ограниченного выбора зарубежных направлений и роста внутреннего туризма динамика цен на отдых все сильнее влияет на сектор услуг в целом.

«Известия» напоминают, что ранее зарубежные туристические поездки уже включались в расчет инфляции. Так, в 2022 году Росстат учитывал поездки в Турцию, которая тогда была самым популярным направлением для россиян.

В 2026 году, по данным Ассоциация туроператоров России, Турция сохраняет лидерство по числу поездок, однако поток туристов в ОАЭ вырос на 23% за год, что вывело Эмираты на второе место и сделало их показательным направлением для оценки потребительских расходов.