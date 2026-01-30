EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Поездки в Дубай включили в расчет инфляции как привычные расходы россиян

2 минуты чтения 15:44 | Обновлено: 15:47

Росстат включил поездки россиян в Объединенные Арабские Эмираты и на Черное море в перечень товаров и услуг, используемых для расчета инфляции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на разъяснения ведомства.

Я переехала в Бразилию и очень довольна
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
Общество8 минут чтения

Решение связано с ростом спроса и расходов на такие поездки. В Росстате пояснили, что в потребительскую корзину включаются наиболее распространенные расходы домохозяйств — те, на которые приходится не менее 0,1% совокупных трат, при этом ее состав фиксируется на весь год.

Обновленный перечень для расчета инфляции начал применяться с января 2026 года. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), за неполный январь инфляция приблизилась к 2% и по итогам месяца может достичь 2,5%.

Эксперты отмечают, что частично ускорение роста цен можно объяснить изменением методики расчета. Включенные в нее поездки в ОАЭ и на Черное море отличаются высокой сезонностью и подвержены резким колебаниям цен. Так, с начала года стоимость такого отдыха выросла на 10–15%.

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
Мир6 минут чтения

По словам заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Светланы Фруминой, туристические расходы для части россиян перестают быть разовой тратой и становятся регулярной статьей бюджета. На фоне ограниченного выбора зарубежных направлений и роста внутреннего туризма динамика цен на отдых все сильнее влияет на сектор услуг в целом.

«Известия» напоминают, что ранее зарубежные туристические поездки уже включались в расчет инфляции. Так, в 2022 году Росстат учитывал поездки в Турцию, которая тогда была самым популярным направлением для россиян.

В 2026 году, по данным Ассоциация туроператоров России, Турция сохраняет лидерство по числу поездок, однако поток туристов в ОАЭ вырос на 23% за год, что вывело Эмираты на второе место и сделало их показательным направлением для оценки потребительских расходов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Ее затравили за роман с президентом
Мир
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке