Украина нашла новых богатых союзников

2 минуты чтения 12:09 | Обновлено: 12:44

Турне президента Украины Владимира Зеленского по странам Ближнего Востока, оказавшимся втянутыми в войну США и Израиля с Ираном, оказался результативным. Об этом со ссылкой на самого президента сообщает Би-би-си.

Так, по словам Зеленского, уникальный военный опыт Украины в целом и в области борьбы с беспилотниками, в частности, позволил ему подписать соглашения о сотрудничестве в военной сфере с представителями Саудовской Аравии и Катара.

Кроме того, он заявил, что планирует подписать аналогичный документ с властями Объединенных Арабских Эмиратов. Зеленский уточнил, что речь идет о соглашениях сроком на десять лет, включающих в себя договоренности об обмене технологиями, строительстве заводов по производству дронов, как в Украине, так и в странах Персидского залива и обучении операторов беспилотников украинскими специалистами.

«Украине очень благодарны. Мы геополитически, безусловно, изменили ситуацию. Все понимают, что Россия помогает Ирану, и все понимают, что так, как Украина, наверное, никто не может помочь», — заявил украинский президент журналистам.

Ранее западные СМИ писали, что после начала войны с Ираном, развязанной США и Израилем в конце февраля, американские военные и их союзники в регионе начали испытывать серьезные проблемы. 

Так, огромные арсеналы дешевых и простых в производстве иранских беспилотников быстро истощают запасы дорогостоящих ракет-перехватчиков. При этом модернизированные с помощью технологий из России и Китая иранские баллистические ракеты оказались способны прорывать американскую ПВО и уничтожать объекты стоимостью сотни миллионов долларов.

