Общество

Власти задумались о запрете оплаты сервисов Apple со счета телефона

2 минуты чтения 12:45 | Обновлено: 13:33

В Минцифры обсуждают варианты, которые заставили бы Apple вернуть популярные российские приложения в App Store. Одной из мер может стать приостановка возможности оплачивать сервисы компании со счета мобильного телефона. Об этом сообщили «Интерфакс» и РИА «Новости» со ссылкой на неназванные источники в правительстве. РБК пишет, что ограничения хотят ввести с 1 апреля.

По данным изданий, 28 марта Минцифры провело совещание с «большой четверкой» операторов и обсудили с ними возможность приостановки оплаты Apple ID со счета телефона.

«В Минцифры считают, что временные ограничения со стороны операторов могут побудить технологическую компанию к исполнению российского законодательства, так как упущенная выгода в противном случае будет слишком велика», — заявил источник «Интерфакса».

Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
РБК пишет, что в качестве причины ограничений, помимо попытки заставить Apple вернуть российские приложения, операторам назвали необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов. Отмечается, что сейчас абоненты МТС и «ВымпелКома» могут оплачивать Apple ID напрямую со своего счета, а клиенты «Т2 Мобайл» и «МегаФона» могут это делать через посредников.

Источник в Минцифры также добавил, что начиная с 2022 года Apple удалила из App Store многие российские приложения, в том числе приложения банков, объяснив это санкциями. Также компания игнорирует требования российских законов об установке российского магазина приложений RuStore и не выполняет требования Роскомнадзора.

По данным РБК, за первый квартал этого финансового года Apple заработала на продаже сервисов около 30 миллиардов долларов. Среди таких сервисов — iCloud+, Apple Music, Apple TV+ и другие.

Посмотрите другие материалы

Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Общество
Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Я думала, что в провинции будет скучно, но все оказалось совсем иначе
00:01
«С чего начинается Родина?»
Криминал
«С чего начинается Родина?»
Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого
00:01 28 марта
Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01 26 марта
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
