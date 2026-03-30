Власти задумались о запрете оплаты сервисов Apple со счета телефона

В Минцифры обсуждают варианты, которые заставили бы Apple вернуть популярные российские приложения в App Store. Одной из мер может стать приостановка возможности оплачивать сервисы компании со счета мобильного телефона. Об этом сообщили «Интерфакс» и РИА «Новости» со ссылкой на неназванные источники в правительстве. РБК пишет, что ограничения хотят ввести с 1 апреля.

По данным изданий, 28 марта Минцифры провело совещание с «большой четверкой» операторов и обсудили с ними возможность приостановки оплаты Apple ID со счета телефона.

«В Минцифры считают, что временные ограничения со стороны операторов могут побудить технологическую компанию к исполнению российского законодательства, так как упущенная выгода в противном случае будет слишком велика», — заявил источник «Интерфакса».

Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена Я думала, что в провинции будет скучно, но все оказалось совсем иначе Общество 7 минут чтения

РБК пишет, что в качестве причины ограничений, помимо попытки заставить Apple вернуть российские приложения, операторам назвали необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов. Отмечается, что сейчас абоненты МТС и «ВымпелКома» могут оплачивать Apple ID напрямую со своего счета, а клиенты «Т2 Мобайл» и «МегаФона» могут это делать через посредников.

Источник в Минцифры также добавил, что начиная с 2022 года Apple удалила из App Store многие российские приложения, в том числе приложения банков, объяснив это санкциями. Также компания игнорирует требования российских законов об установке российского магазина приложений RuStore и не выполняет требования Роскомнадзора.

По данным РБК, за первый квартал этого финансового года Apple заработала на продаже сервисов около 30 миллиардов долларов. Среди таких сервисов — iCloud+, Apple Music, Apple TV+ и другие.