Один из богатейших россиян предложил работать по 12 часов 6 дней в неделю

14:10

Российский миллиардер Олег Дерипаска написал в своем телеграм-канале пост об изменениях в мире и предложил россиянам начать работать с восьми утра до восьми вечера в том числе по субботам.

По мнению Дерипаски, мир столкнулся с более глубоким кризисом, нежели кризис из-за жесткой денежно-кредитной политики, высоких процентных ставок и «напрасного укрепления рубля макроэкономистами ЦБ». Миллиардер также обвинил силовиков в «разгроме правовых институтов», на которых, по его словам, держались инвестиции в российскую экономику, но и это Дерипаска назвал только одной из причин кризиса.

Бизнесмен считает, что кризис, о котором он пишет, вызван «тяжелой трансформацией: от глобальных возможностей, которые у нас были, к региональным, со всевозможными ограничениями».

«Но этот путь все равно придется пройти и желательно как можно быстрее. Согласен, ресурсов у нас не так много. Если точнее, только один, и связан он с нашей национальной особенностью: в тяжелые минуты мы умеем собраться и работать больше», — написал Дерипаска.

Он предложил перейти на 12-часовой рабочий день с рабочей субботой. По мнению миллиардера, это поможет «быстрее пройти трансформацию». В заключении он добавил, что некоторые люди начали жить по такому графику еще в 1990-е годы и с тех пор не меняли его. «Ну что ж, им будет полегче, чем остальным», — сделал вывод Дерипаска.

«Агентство» отмечает, что Дерипаска регулярно выкладывает посты с критикой финансовых властей в России. При этом в начале этого года бизнесмен удалил все свои посты до 1 ноября 2025 года, в которых он, в частности, критиковал войну в Украине.

