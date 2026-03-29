Грузию предупредили о риске превращения во «вторую Беларусь»

2 минуты чтения 19:27

Грузия рискует стать «автократией в сфере влияния России» по аналогии с Беларусью вследствие заметного отката от демократии. Об этом говорится в докладе комитета Палаты общин Великобритании по иностранным делам.

«Комитет глубоко обеспокоен продолжающимся ухудшением демократии в Грузии, которое, при нынешнем развитии событий, приведет к укоренившейся автократии, прочно находящейся в сфере влияния России, подобной Беларуси», — заявили авторы документа.

При этом они отметили, что Европейский союз и Великобритания поддерживают курс Тбилиси на интеграцию с Западом, включая перспективу членства в НАТО и ЕС, а Россия, напротив, пытается этому помешать.

Именно противостояние прозападных и пророссийских сил стали причиной политического кризиса в Грузии после выборов 2024 года, убеждены британские парламентарии. Тогда, по официальным данным, правящая пророссийская партия «Грузинская мечта» получила 54% голосов избирателей, однако оппозиция во главе с бывшей президентом страны Саломе Зурабишвили отказались признать результаты голосования, что привело к массовым протестам и столкновениям с силовиками.

В докладе утверждается, что, начиная с 2012 года, «Грузинская мечта» консолидировала в своих руках власть и ограничила свободу оппозиции, а затем приостановила переговоры о вступлении в ЕС и стала продвигать антиевропейскую риторику. 

Среди прочего, как отметили британские парламентарии, пророссийские власти Грузии приняли законы, ограничивающие деятельность НКО и СМИ, включая закон об иноагентах. При этом основателем партии является крупный предприниматель Бидзина Иванишвили, в отношении которого власти США ввели санкции за «подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах России».

В докладе подчеркивается, что с весны 2024 года в Грузии, по оценке ОБСЕ, произошло «существенное ухудшение демократических стандартов», включая ограничения свободы слова и собраний.

В этой связи комитет Палаты общин Великобритании по иностранным делам призвал британские власти ввести санкции против представителей «Грузинской мечты», а также бизнес-элит Грузии и местных медиа, которые «распространяют дезинформацию». 

Такие меры, по мнению авторов доклада, «значительно увеличат издержки для тех, кто стремится подорвать стремление грузинского народа к европейской интеграции, и означает поддержку Британией грузинской демократии, а не автократии».

