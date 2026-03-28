Зеленский предложил включить ядерное оружие в гарантии безопасности

2 минуты чтения 11:36 | Обновлено: 12:27

В качестве гарантий безопасности Украина должна получить либо членство в НАТО, либо собственное ядерное оружие. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Monde. По его словам, исходя из текущего контекста, такие варианты защиты страны были бы наиболее оптимальны.

Зеленский отметил, что в международных обсуждениях часто звучит тезис о невозможности победить государство, обладающее ядерным оружием. По его словам, в таком случае Украине необходимо предложить сопоставимые гарантии безопасности. 

«Тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: “Послушайте, мы вам дадим НАТО, и мы вам дадим ядерное оружие”. Пока что такой вопрос никто не поднимал», — заявил Зеленский. И подчеркнул, что считает оскорбительным различие в подходах к переговорам с Москвой и Киевом.

Владимир Путин ранее неоднократно говорил о том, что Москва не допустит появления у Украины ядерного оружия. По его словам, создание такого оружия в современном мире возможно, однако Россия будет рассматривать подобный сценарий как угрозу и даст «соответствующую реакцию».

В феврале Служба внешней разведки России сообщала, что Франция и Великобритания якобы рассматривают возможность передачи Украине ядерных компонентов, включая боевую часть TN75 или так называемую «грязную бомбу». В Кремле тогда заявили, что эта информация будет учитываться в ходе переговоров по урегулированию конфликта. А представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что появление у Украины оружия массового поражения приведет к его прямому использованию и станет эскалационным шагом. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов также сообщил, что российские парламентарии обсуждали с американскими коллегами вопросы недопустимости передачи Киеву ядерных материалов и технологий.

В феврале 2025 года Зеленский уже поднимал тему передачи ядерного оружия Киеву. Тогда он полагал, что предоставить его могли бы США — в том случае, если они не готовы принять Украину в НАТО.

