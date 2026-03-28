Тысячи медведей решили уничтожить в Японии

Власти Японии утвердили план регулирования численности медведей на ближайшие годы. Он предусматривает массовый отлов и уничтожение животных в регионах с частыми нападениями на людей. Об этом сообщает издание Okinawa Times со ссылкой на правительственные материалы.
Согласно документу, правительство установило целевые показатели численности животных по регионам к 2030 году. В частности, в регионе Тохоку она должна составить около 12 тысяч особей, в Канто — 2 тысячи, в Тюбу — 11 тысяч, а в регионах Кинки и Тюгоку — 6400. Для острова Хоккайдо действует отдельный план управления популяцией, там предполагается снизить численность медведей до 8200 особей к 2034 году. По оценкам министерства окружающей среды Японии, общая численность медведей в стране сейчас превышает 54 тысячи особей.
При этом указанные значения названы предварительными. Министерство окружающей среды Японии намерено с 2026 года провести оценку численности медведей по единой общенациональной методике. Исследования начнутся в регионе Тохоку, где фиксируется наибольшее число нападений на людей, после чего будут расширены на другие территории страны.
Документ также предусматривает расширение ресурсов для проведения операций по отлову. Число сотрудников муниципалитетов, задействованных в этих работах, планируется увеличить втрое — до 2500 человек. Кроме того, власти намерены подготовить около 10 тысяч ловушек-клеток и закупить 20 тысяч баллончиков с отпугивающим спреем для предотвращения новых инцидентов с участием диких животных.
По данным The Guardian, число встреч медведей с людьми в Японии достигло рекордного уровня. В 2024 году в результате нападений пострадали 219 человек, шесть из них погибли. По оценкам специалистов, медведи стали чаще выходить к населенным пунктам из-за изменений климата, влияющих на их кормовую базу и сроки спячки, а также из-за сокращения населения в сельских районах страны.