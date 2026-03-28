Тысячи медведей решили уничтожить в Японии

2 минуты чтения 13:29

Власти Японии утвердили план регулирования численности медведей на ближайшие годы. Он предусматривает массовый отлов и уничтожение животных в регионах с частыми нападениями на людей. Об этом сообщает издание Okinawa Times со ссылкой на правительственные материалы.

Женщина выжила при крушении самолета
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
Общество27 минут чтения

Согласно документу, правительство установило целевые показатели численности животных по регионам к 2030 году. В частности, в регионе Тохоку она должна составить около 12 тысяч особей, в Канто — 2 тысячи, в Тюбу — 11 тысяч, а в регионах Кинки и Тюгоку — 6400. Для острова Хоккайдо действует отдельный план управления популяцией, там предполагается снизить численность медведей до 8200 особей к 2034 году. По оценкам министерства окружающей среды Японии, общая численность медведей в стране сейчас превышает 54 тысячи особей. 

При этом указанные значения названы предварительными. Министерство окружающей среды Японии намерено с 2026 года провести оценку численности медведей по единой общенациональной методике. Исследования начнутся в регионе Тохоку, где фиксируется наибольшее число нападений на людей, после чего будут расширены на другие территории страны.

«С чего начинается Родина?»
«С чего начинается Родина?»
Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого
Криминал27 минут чтения

Документ также предусматривает расширение ресурсов для проведения операций по отлову. Число сотрудников муниципалитетов, задействованных в этих работах, планируется увеличить втрое — до 2500 человек. Кроме того, власти намерены подготовить около 10 тысяч ловушек-клеток и закупить 20 тысяч баллончиков с отпугивающим спреем для предотвращения новых инцидентов с участием диких животных.

По данным The Guardian, число встреч медведей с людьми в Японии достигло рекордного уровня. В 2024 году в результате нападений пострадали 219 человек, шесть из них погибли. По оценкам специалистов, медведи стали чаще выходить к населенным пунктам из-за изменений климата, влияющих на их кормовую базу и сроки спячки, а также из-за сокращения населения в сельских районах страны.

Посмотрите другие материалы

«С чего начинается Родина?»
Криминал
«С чего начинается Родина?»
Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого
00:01
Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01 26 марта
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Названы лучшие эротические фильмы в истории
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Названы лучшие эротические фильмы в истории
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве