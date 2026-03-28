Тысячи медведей решили уничтожить в Японии

Власти Японии утвердили план регулирования численности медведей на ближайшие годы. Он предусматривает массовый отлов и уничтожение животных в регионах с частыми нападениями на людей. Об этом сообщает издание Okinawa Times со ссылкой на правительственные материалы.

Женщина выжила при крушении самолета Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле Общество 27 минут чтения

Согласно документу, правительство установило целевые показатели численности животных по регионам к 2030 году. В частности, в регионе Тохоку она должна составить около 12 тысяч особей, в Канто — 2 тысячи, в Тюбу — 11 тысяч, а в регионах Кинки и Тюгоку — 6400. Для острова Хоккайдо действует отдельный план управления популяцией, там предполагается снизить численность медведей до 8200 особей к 2034 году. По оценкам министерства окружающей среды Японии, общая численность медведей в стране сейчас превышает 54 тысячи особей.

При этом указанные значения названы предварительными. Министерство окружающей среды Японии намерено с 2026 года провести оценку численности медведей по единой общенациональной методике. Исследования начнутся в регионе Тохоку, где фиксируется наибольшее число нападений на людей, после чего будут расширены на другие территории страны.

«С чего начинается Родина?» Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого Криминал 27 минут чтения

Документ также предусматривает расширение ресурсов для проведения операций по отлову. Число сотрудников муниципалитетов, задействованных в этих работах, планируется увеличить втрое — до 2500 человек. Кроме того, власти намерены подготовить около 10 тысяч ловушек-клеток и закупить 20 тысяч баллончиков с отпугивающим спреем для предотвращения новых инцидентов с участием диких животных.

По данным The Guardian, число встреч медведей с людьми в Японии достигло рекордного уровня. В 2024 году в результате нападений пострадали 219 человек, шесть из них погибли. По оценкам специалистов, медведи стали чаще выходить к населенным пунктам из-за изменений климата, влияющих на их кормовую базу и сроки спячки, а также из-за сокращения населения в сельских районах страны.