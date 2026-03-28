СМИ: Трамп задумал провести реформу НАТО по принципу «плати за участие»

Президент США Дональд Трамп задумал провести реформу НАТО по принципу «плати за участие» (pay to play). Согласно этой модели, страны альянса могут лишиться права участвовать в принятии ключевых решений, если не увеличат оборонные расходы до 5% ВВП. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По данным издания, под ограничения могут попасть решения о расширении НАТО, проведении совместных миссий и задействовании статьи 5 договора о коллективной обороне. Один из источников в администрации США заявил газете, что страны, не выполняющие новый целевой показатель расходов, не должны участвовать в голосовании по вопросам будущего финансирования альянса.

Как отмечает издание, инициатива возникла после отказа ряда союзников направить военные корабли для разблокирования Ормузского пролива. В частности, речь идет о Великобритании и Испании, действия которых в администрации США назвали неприемлемыми. На этом фоне, по словам источников, Дональд Трамп также рассматривает возможность вывода американских войск из Германии.

Три представителя альянса сообщили The Telegraph, что американские посланники пока официально не представили соответствующие предложения в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. При этом один из источников подтвердил, что модель «плати за участие» уже обсуждалась на нескольких рабочих площадках.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что лидеры стран альянса должны представить планы достижения нового уровня оборонных расходов — 5% ВВП — на саммите в Турции позднее в этом году. Сейчас все государства блока тратят на оборону не менее 2% ВВП.

Решения внутри НАТО принимаются на основе консенсуса, поэтому союзники, как ожидается, могут заблокировать возможные изменения процедуры. На фоне разногласий Трамп также пригрозил возможным выходом США из альянса, выразив недовольство уровнем поддержки со стороны европейских стран в конфликте на Ближнем Востоке.

Кроме того, Пентагон уведомил Конгресс США о планах перенаправить около 750 миллионов долларов из программы финансирования закупок вооружений для Украины на пополнение собственных запасов американской армии. По данным газеты, это связано с растущими военными потребностями США в регионе.