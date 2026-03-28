Школьникам предложили написать сочинение о любви пожилого мужчины к молодой девушке

18:21

В задания единой городской контрольной по русскому языку для 11-классников включили отрывок из рассказа Павла Нилова «Старик Завеев», в котором 62-летний герой собирается жениться на молодой девушке. Об этом телеграм-каналу «Осторожно, новости» сообщили преподаватели и ученики.

«С чего начинается Родина?»
«С чего начинается Родина?»
Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого
Криминал27 минут чтения

В оригинальной версии рассказа герой собирается заключить брак с 16-летней сиротой по имени Ефросинья, однако в экзаменационном варианте возраст героини изменили. В тексте говорилось, что ей «едва исполнилось 18 лет». Также часть сюжета была сокращена.

По словам школьников, по этому отрывку им предложили написать сочинение на тему «На что способна любовь?». Согласно формату задания, сначала нужно было сформулировать позицию автора и привести аргументы в ее поддержку, а затем изложить собственное мнение. Одна из учениц рассказала, что была «возмущена» выбранным текстом. 

«Сначала прочитала тему для сочинения: “На что способна любовь?” Ну, замечательно, любовная тема самая легкая. А потом текст прочитала. Минут десять осознавала, что придется писать сочинение на триста слов, где необходимо восхвалять такие отношения», — пожаловалась она.

Женщина выжила при крушении самолета
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
Общество27 минут чтения

Преподаватели отмечают, что на подобных экзаменах школьникам обычно проще соглашаться с авторской позицией, чтобы получить более высокий балл. «Обычно автор отстаивает общепринятые моральные нормы, поэтому трудно выразить обратную позицию», — рассказал один из учителей русского языка.

По данным «Осторожно, новости», этот вариант контрольной писали московские школьники, однако текст входит в контрольно-измерительные материалы, поэтому мог использоваться и в других регионах. При этом в сборнике пробных вариантов ЕГЭ под редакцией ФИПИ возраст героини в том же рассказе указан как в оригинале — 16 лет.

