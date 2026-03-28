Мощное наводнение накрыло Дагестан

Дагестан накрыло мощное наводнение из-за сильных дождей и шквалистого ветра. В регионе затоплены жилые дома и улицы, частично нарушено электроснабжение. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Махачкале, там введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в телеграм-канале правительства республики.

По данным регионального управления МЧС, из-за подтоплений и замыканий на линиях электропередачи без света остались жители десятков населенных пунктов республики — всего около 60 тысяч человек. Частично ограничено электроснабжение как минимум в 16 районах, подтоплены несколько подстанций. Власти сообщили, что коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, а к ликвидации последствий привлечены дополнительные силы.

Местные жители рассказали о поврежденных домах и унесенных водой автомобилях. «Страшно, никто не может остановить стихию. Примерно за 10 лет я такого тут не видел. Не знаю, что выше произошло, и что привело к этому… Дожди бывали сильнее этого, но чтобы так вода поднималась — не видел», — поделился в беседе с «Газетой.ру» житель Махачкалы Мухаммаднакшубанди. По его словам, некоторые автовладельцы даже пыталась привязывать свои машины, чтобы их не унесло потоком.

Жительница Махачкалы Раиса сообщила изданию о перебоях с электричеством и ограничениях на использование воды. «Свет отсутствует периодически в разных частях города. Вода идет, но Роспотребнадзор рекомендовал не использовать ее для питья. Общественный транспорт старается ездить, хотя есть улицы, где это делать тяжело», — сказала она.

Последствия непогоды зафиксированы и в других районах республики. Так, в Хасавюрте из-за сильных осадков обрушились два пролета железнодорожного моста на перегоне Хасавюрт — Кадиюрт. Это повлияло на движение поездов. Кроме того, разрушение временного моста через реку Курах-чай в Сулейман-Стальском районе оставило без транспортного сообщения девять населенных пунктов, где проживают почти 3700 человек.

Подтопления также отмечены в Дербенте и Дагестанских Огнях. Синоптики предупреждают, что сильные дожди и ветер с порывами до 23 метров в секунду могут сохраняться в регионе до конца недели.