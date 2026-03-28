Мощное наводнение накрыло Дагестан

2 минуты чтения 15:30

Дагестан накрыло мощное наводнение из-за сильных дождей и шквалистого ветра. В регионе затоплены жилые дома и улицы, частично нарушено электроснабжение. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Махачкале, там введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в телеграм-канале правительства республики.

Женщина выжила при крушении самолета
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
Общество27 минут чтения

По данным регионального управления МЧС, из-за подтоплений и замыканий на линиях электропередачи без света остались жители десятков населенных пунктов республики — всего около 60 тысяч человек. Частично ограничено электроснабжение как минимум в 16 районах, подтоплены несколько подстанций. Власти сообщили, что коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, а к ликвидации последствий привлечены дополнительные силы.

Местные жители рассказали о поврежденных домах и унесенных водой автомобилях. «Страшно, никто не может остановить стихию. Примерно за 10 лет я такого тут не видел. Не знаю, что выше произошло, и что привело к этому… Дожди бывали сильнее этого, но чтобы так вода поднималась — не видел», — поделился в беседе с  «Газетой.ру» житель Махачкалы Мухаммаднакшубанди. По его словам, некоторые автовладельцы даже пыталась привязывать свои машины, чтобы их не унесло потоком.

Жительница Махачкалы Раиса сообщила изданию о перебоях с электричеством и ограничениях на использование воды. «Свет отсутствует периодически в разных частях города. Вода идет, но Роспотребнадзор рекомендовал не использовать ее для питья. Общественный транспорт старается ездить, хотя есть улицы, где это делать тяжело», — сказала она.

«С чего начинается Родина?»
«С чего начинается Родина?»
Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого
Криминал27 минут чтения

Последствия непогоды зафиксированы и в других районах республики. Так, в Хасавюрте из-за сильных осадков обрушились два пролета железнодорожного моста на перегоне Хасавюрт — Кадиюрт. Это повлияло на движение поездов. Кроме того, разрушение временного моста через реку Курах-чай в Сулейман-Стальском районе оставило без транспортного сообщения девять населенных пунктов, где проживают почти 3700 человек.

Подтопления также отмечены в Дербенте и Дагестанских Огнях. Синоптики предупреждают, что сильные дожди и ветер с порывами до 23 метров в секунду могут сохраняться в регионе до конца недели.

Посмотрите другие материалы

«С чего начинается Родина?»
Криминал
«С чего начинается Родина?»
Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого
00:01
Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01 26 марта
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
