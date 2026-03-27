Россияне столкнулись с «критической ситуацией» при оформлении виз в Великобританию

2 минуты чтения 16:45

Туроператоры в России рассказали о «критической ситуации» с записью в визовые центры Великобритании. По их словам, свободные слоты для подачи документов практически исчезли, из-за чего под угрозой оказались поездки туристов и детских групп. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Речь идет о британских центрах по оформлению виз, которые обслуживаются VFS Global.

«Запись на британскую визу превратилась в технически невыполнимую задачу: даже если слоты появляются, они исчезают за секунды, а попытки завершить процедуру на сайте визового центра система блокирует на финальном этапе с сообщением о невозможности бронирования», — пожаловались АТОР в ключевом операторе по британскому направлению BSI Group.

По их словам, проблема носит массовый характер и наблюдается как в Москве, так и в регионах. 

В АТОР отметили, что в декабре и январе туроператоры без затруднений записывали своих клиентов, однако в марте ситуация резко ухудшилась. Хотя сезонные сложности фиксируется ежегодно, в этом году дефицит записей достиг пиковых значений, отметили в ассоциации.

Эксперты связывают происходящее либо с техническими сбоями в системе записи, либо с сокращением квот на прием заявлений. На этом фоне участники рынка напомнили, что сама процедура оформления британской визы остается строго регламентированной. Так, заявителю необходимо заполнить анкету онлайн, оплатить консульский сбор и записаться на сдачу биометрических данных.

Как отмечает АТОР, сложившаяся ситуация уже привела к рискам срыва запланированных поездок. Сообщается, что помимо срыва образовательных программ для детей, под угрозой оказались и индивидуальные туристические поездки. В результате многие туристы вынуждены отказываться от поездок, что может напрямую повлиять на доходы туроператоров, добавили в АТОР.

В качестве альтернативы туроператоры рассматривают возможность подачи документов в других странах, например, в Армении или Азербайджане, где все еще сохраняется доступ к записи и действует безвизовый въезд для россиян. Однако такой вариант связан с дополнительными расходами на перелет и проживание (около 75 тысяч рублей), а также неудобен для организованных групп.

