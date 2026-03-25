Популярный российский бренд одежды закроет четверть своих магазинов

2 минуты чтения 09:58

Компания Gloria Jeans собирается в течение этого года закрыть около 150-200 своих магазинов. Это около четверти из оставшихся на конец прошлого года 574 точек компании, сообщает РБК со ссылкой на источники на рекламном рынке, рынке коммерческой недвижимости и внутри торговой сети.

Как пишет издание, Gloria Jeans намерена закрыть наименее доходные магазины. Это будет происходить постепенно в течение года. Вероятно, компания будет закрывать точки по мере истечения договоров аренды с владельцами торговых центров, считает один из источников. Это позволит компании не платить штрафы за досрочное прекращение договоров.

По данным РБК, Gloria Jeans оптимизирует работу уже несколько лет. Так, за последние два года компания закрыла более ста магазинов, с 683 в 2023 году до 574 на конец 2025-го. Однако в этом году темпы закрытия магазинов вырастут, считают собеседники РБК.

В то же время один из источников отметил, что Gloria Jeans рассматривает и открытие новых магазинов. Однако этот процесс будет медленным, поскольку после начала войны в Украине и ухода с российского рынка зарубежных компаний вроде H&M и Uniqlo Gloria Jeans стала открывать магазины большей площади и попыталась занять место ушедших брендов. 

При этом компания столкнулась с тем, что россияне стали покупать больше одежды онлайн, а их покупательная способность упала. Также, по мнению экспертов, Gloria Jeans не смогла создать ценность бренда в глазах потребителя. 

С 2024 года Gloria Jeans стала распродавать свои швейные фабрики. В компании это объяснили тем, что держать собственное производство невыгодно из-за отсутствия новых технологий и дефицита кадров.

