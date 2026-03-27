EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россияне рассказали о вере в сверхъестественное

2 минуты чтения 14:33

Половина россиян допускают существование домового, а каждый третий — лешего. Об этом говорится в результатах опроса провластного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о вере в сверхъестественное.

Согласно исследованию, две трети респондентов допускают существование высших сил или святых, которые могут оберегать человека в опасности, в дороге или во время боевых действий. Более половины опрошенных также верят в духов или божеств, покровительствующих военным. При этом 50% участников опроса допускают существование домового — духа, который, согласно представлениям фольклора, защищает дом и следит за порядком.

Вера в других персонажей славянской мифологии оказалась менее распространенной. Существование лешего допускают 34% респондентов, а русалок — 22%. В исследовании отмечается, что такие образы чаще воспринимаются как сказочные архетипы, а не реальные сверхъестественные силы.

Почти каждый второй участник опроса также признает существование людей с экстрасенсорными способностями, например способностью предсказывать будущее. В целом 81% россиян не исключают существования хотя бы одной сверхъестественной сущности из предложенного списка.

Исследование показало и распространенность магических практик среди россиян. Так, 59% опрошенных посещали священные источники с «целебной» водой, 52% читали гороскопы или обращались к астрологам, а 37% пытались узнать будущее с помощью гаданий. Каждый четвертый респондент сообщил, что носил обереги или амулеты.

По данным ВЦИОМ, вера в сверхъестественное чаще встречается среди людей старшего возраста, однако опыт обращения к магическим практикам остается высоким во всех возрастных группах. Кроме того, среди православных респондентов 91% допускают существование хотя бы одной сверхъестественной сущности и сообщают об обращении хотя бы к одной мистической практике.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

