В Испании раскритиковали эвтаназию пережившей групповое изнасилование девушки

2 минуты чтения 19:10

В Испании после почти полутора лет судебных разбирательств провели эвтаназию 25-летней Ноэлии Кастильо. Ее смерть вызвала общественную дискуссию о роли государства в поддержке тяжелобольных пациентов и праве человека самостоятельно решать вопрос окончания жизни, пишет Би-би-си.

Право на эвтаназию Кастильо получила еще в 2024 году от властей Каталонии, однако процедура была остановлена из-за судебных возражений ее отца, поддержанных правозащитной организацией Abogados Cristianos. Кастильо выросла в неблагополучной семейной обстановке и часть детства провела под опекой социальных служб. В 2022 году она пережила групповое изнасилование, а следом получила тяжелые травмы в ходе попытки самоубийства. Из-за травм девушка осталась парализованной и жила с постоянной болью.

После 18 месяцев разбирательств Европейский суд по правам человека все же согласовал ей эвтаназию, и процедуру провели в одной из больниц Барселоны вечером 26 марта.

Случай вызвал резкую реакцию со стороны консервативных политиков и католических организаций. Представитель Abogados Cristianos Хосе Мария Фернандес заявил, что история Кастильо показала «провалы системы ухода» за людьми с тяжелым жизненным опытом. Лидер оппозиционной Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо написал в соцсетях, что государственные институты «подвели» женщину и должны были предложить ей помощь вместо эвтаназии. С похожей оценкой выступила и католическая церковь, назвав произошедшее результатом «накопления личных страданий и институциональных ошибок».

В то же время сторонники права на эвтаназию заявили, что решение Кастильо было подтверждено медицинскими специалистами. Депутат левой платформы Sumar Альберто Ибаньес заявил, что решение Кастильо поддержали 19 врачей и его следует уважать. Газета El País также написала, что судебные попытки заблокировать процедуру фактически продлили страдания женщины почти на два года.

По испанскому закону 2021 года эвтаназия разрешена взрослым пациентам с неизлечимыми заболеваниями или тяжелыми хроническими состояниями при условии добровольного решения без внешнего давления и после одобрения несколькими врачами и специальной комиссией. По данным правительства, в 2024 году в стране удовлетворили 426 запросов на ассистированную смерть, пишет Би-би-си. Случай Кастильо стал первым, когда проведение процедуры рассматривалось в судебном порядке.

