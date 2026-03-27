Пара переселилась из съемного жилья в гостиницу ради экономии

Супруги из американского штата Флорида уже два года живут в гостиничном номере, чтобы сократить расходы на жилье. Таким образом им удается экономить около 12 тысяч долларов в год, пишет New York Post.
Маранда Бауэрс и ее муж Джон раньше снимали двухэтажный дом с тремя спальнями за 2300 долларов в месяц. Однако в 2023 году Джон получил тяжелую травму и временно лишился возможности работать. После этого семья больше не могла оплачивать аренду привычного жилья.
Маранда, владелица клининговой компании, некоторое время жила у родственников, а затем вместе с мужем решила переехать в гостиницу. Сейчас супруги платят 307 долларов в неделю за номер с одной спальней. В эту сумму входят электричество, вода, интернет и парковка. По словам Бауэрс, такой формат оказался заметно дешевле прежней аренды.
Кроме того, в гостиничном номере оборудована мини-кухня с небольшой плитой и холодильником, благодаря чему супруги готовят самостоятельно. А отель обеспечивает регулярную уборку и ежедневную смену постельного белья.
Бауэрс рассказала, что бронирует номер сразу на шесть месяцев вперед и заранее знает размер всех расходов. Это избавляет семью от необходимости вносить залог или оплачивать аренду за месяц вперед. В среднем за два года проживания в гостинице супруги откладывали около тысячи долларов ежемесячно.
Супруги планируют использовать накопленные средства для покупки участка земли и небольшого дома. По словам Маранды, они больше не хотят тратить значительную часть дохода на крупное жилье и предпочитают более простой образ жизни.