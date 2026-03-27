СМИ: россияне стали скупать морские контейнеры для жилья

В России набирают популярность морские контейнеры, которые граждане выбирают в качестве альтернативы дорогим дачным домам. Об этом со ссылкой на неназванных экспертов по продаже соответствующих объектов пишет телеграм-канал Baza.

По данным специалистов, за последние два года спрос на морские контейнеры для жилья вырос на 60%. Такой ажиотаж эксперты связывают с резким подорожанием традиционных стройматериалов и высокими ценами на дачные дома. Сообщается, что за последние шесть месяцев долгостроящиеся кирпичные или каркасные дома подорожали на 300-500 тысяч рублей за объект средних размеров.

Еще одним преимуществом морских контейнеров клиенты назвали упрощенную регистрацию. Такие конструкции обычно оформляют как некапитальные объекты, так как их ставят без полноценного фундамента и не подключают к постоянным инженерным сетям. В таком случае разрешение на строительство не требуется и согласование проходит быстрее.

Эксперты рассказали, что морской контейнер можно приобрести за 140 тысяч рублей. Более просторные варианты, как отмечается, обойдутся в 500 тысяч рублей, а проектные варианты с отделкой и инженерными коммуникациями — от 900 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Покупателей, по словам специалистов, также привлекает скорость установки. Так, контейнер доставляют на участок и ставят всего за несколько часов. Кроме того, при необходимости, готовую конструкцию можно демонтировать и перевезти в другое место, сохранив вложенные средства.

Ранее гонконгская газета South China Morning Post рассказала, что молодая жительница Китая, недавно окончившая вуз, переехала в дом престарелых в Сучжоу, чтобы сэкономить на аренде. Там, по информации издания, девушка арендует комнату за которую платит 200–300 юаней (30–40 долларов США) в месяц, что в десять раз дешевле средней стоимости аренды в этом городе. В обмен на это она помогает пожилым жильцам на занятиях по танцам и других развлекательных мероприятиях, общается с ними и просто составляет им компанию.