Молодая китаянка переехала в дом престарелых и экономит на жилье

Выпускница университета в китайской провинции Цзянси Чжан Цзинь переехала в дом престарелых в городе Сучжоу, чтобы экономить на аренде. Об этом пишет South China Morning Post.

После выпуска китаянка нашла работу в Сучжоу, из-за чего ей пришлось задуматься о переезде из провинции, где она жила, в провинцию Цзянсу. В тот момент Чжан Цзинь нашла в интернете объявление о поиске волонтеров в местный дом престарелых.

Руководство Yiyang Senior House предлагало волонтерам комнату за 200–300 юаней (30–40 долларов США) в месяц, что в десять раз дешевле средней стоимости аренды в Сучжоу. В обмен на это молодые люди должны были помогать пожилым постояльцам.

Помимо этого, волонтеры должны были быть не старше 35 лет, у них не должно было быть недвижимости в городе, а также они должны были работать на полную ставку. Чжан Цзинь подходила по требованиям и подала заявку.

Глава дома престарелых Шэнь Жун рассказал журналистам, что из более чем 40 кандидатов отбор прошли пятеро. Чжан Цзинь оказалась в их числе. После переезда она сказала, что «стала пенсионеркой в 22 года». Сейчас ей 25 лет, и она продолжает жить в Yiyang Senior House и помогать постояльцам.

В будние дни девушка работает в офисе компании, который находится в 30 минутах езды от дома престарелых. По выходным она занимается волонтерством: помогает пожилым жильцам на занятиях по танцам и других развлекательных мероприятиях, общается с ними и просто составляет им компанию.

У Чжан также есть свой подопечный в доме престарелых — 89-летний мужчина. Они общаются каждый вечер после того, как девушка возвращается с работы. А если она задерживается, обязательно предупреждает пенсионера, чтобы тот не волновался. Этот постоялец относится к Чжан как к своей внучке. Однажды, когда девушка плохо себя чувствовала, пожилой мужчина приготовил ей горячий суп в пять утра.

Китаянка говорит, что пенсионеры дарят ей много любви и заботы, что помогает справляться с напряжением. В доме престарелых она чувствует себя как дома и не жалеет, что переехала. Чжан отметила, что постояльцы позволили ей не чувствовать себя одинокой из-за того, что она не знала никого в городе.

Сейчас девушка — единственный волонтер в Yiyang Senior House. При этом руководство пока что не планирует искать новых молодых людей, которые бы жили в доме престарелых и помогали пенсионерам.