EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Индия захотела возобновить импорт российского газа впервые с начала войны в Украине

2 минуты чтения 11:50

Индия готовится возобновить прямые закупки российского сжиженного газа впервые с начала войны в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. Решение по сделке ожидается в ближайшие недели.

По данным агентства, «устная договоренность» о начале переговоров была достигнута 19 марта во время встречи первого заместителя министра энергетики России Павла Сорокина и министра нефти и газа Индии Хардипа Сингха Пури в Нью-Дели. Одновременно стороны обсуждают и увеличение поставок российской нефти, их объем может вырасти до 40% от общего импорта Индии уже в ближайший месяц.

Переговоры проходят на фоне резкого роста цен на энергоносители после удара США и Израиля по Ирану и последующих атак на суда в Ормузском проливе. Через этот маршрут проходит около половины поставок нефти и СПГ в Индию. После перебоев с поставками в стране появились очереди на автозаправках, а часть заведений общественного питания столкнулась с нехваткой газа для приготовления пищи, пишет Reuters.

Источники издания сообщили, что индийские власти уже поручили импортерам подготовиться к возможному возобновлению закупок российского СПГ. Нью-Дели также обратился к Вашингтону с запросом о потенциальном исключении из санкционного режима. Ранее США на протяжении нескольких лет добивались сокращения закупок российских энергоресурсов Индией.

После начала войны в Украине Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти со скидкой. В 2025 году объем таких закупок составил почти 44 миллиарда долларов, что сыграло важную роль в поддержании российской экономики в условиях войны, говорится в статье.

В правительственном документе Индии, с которым ознакомилось Reuters, сообщается, что сокращение закупок российской нефти ранее ухудшило устойчивость страны к энергетическим кризисам. В нем предупреждается, что длительные перебои поставок с Ближнего Востока могут привести к росту инфляции, ослаблению национальной валюты и увеличению внешнего долга.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

