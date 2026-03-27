Хабиб Нурмагомедов назвал «дикостью» участие женщин в ММА

2 минуты чтения 16:22

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не поддерживает участие женщин в смешанных единоборствах. Своим мнением он поделился на пресс-конференции международного девелопера Sun Hills, передает РБК.

Женщина выжила при крушении самолета
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
Общество27 минут чтения

Отвечая на вопрос журналистки о развитии женских ММА, Нурмагомедов поинтересовался, как она сама  относится к ударам по лицу. И подчеркнул, что считает лицо «самой ценной частью тела». По его словам, женщины особенно трепетно относятся к своей внешности, поэтому такой спорт он для них считает неподходящим.

«Для меня по-любому дикость, когда женщину бьют по лицу. Особенно если женщина — мама. У нее там пара детей. А она идет — и ей целый день бьют по лицу. Там, где я рос, я такого не видел», — сказал он. 

Спортсмен также заявил, что, по его мнению, у мужчин и женщин разные миссии в жизни. По его словам, мужчина должен заботиться о семье и близких, а женщинам брать на себя большие обязательства «очень тяжело». Он добавил, что считает естественным, когда «мужчина занимается мужским делом, а женщина — женским».

Я переехал в Парагвай и счастлив
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
Общество8 минут чтения

Нурмагомедову 37 лет. За карьеру в ММА он одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. Чемпионский титул UFC в легком весе он завоевал в апреле 2018 года. Его бой с Конор Макгрегор стал самым кассовым в истории MMA. Последний поединок спортсмен провел в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру.

В феврале телеграм-канал «Mash на спорте» писал, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов окончательно завершил предпринимательскую деятельность в России и сосредоточился на проектах в ОАЭ. По данным издания, его основным источником дохода стали зарубежные активы, которые могут приносить спортсмену от 46 до 50 миллионов долларов в год.

Посмотрите другие материалы

Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01 26 марта
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля