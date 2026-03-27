Хабиб Нурмагомедов назвал «дикостью» участие женщин в ММА

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не поддерживает участие женщин в смешанных единоборствах. Своим мнением он поделился на пресс-конференции международного девелопера Sun Hills, передает РБК.

Женщина выжила при крушении самолета Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле Общество 27 минут чтения

Отвечая на вопрос журналистки о развитии женских ММА, Нурмагомедов поинтересовался, как она сама относится к ударам по лицу. И подчеркнул, что считает лицо «самой ценной частью тела». По его словам, женщины особенно трепетно относятся к своей внешности, поэтому такой спорт он для них считает неподходящим.

«Для меня по-любому дикость, когда женщину бьют по лицу. Особенно если женщина — мама. У нее там пара детей. А она идет — и ей целый день бьют по лицу. Там, где я рос, я такого не видел», — сказал он.

Спортсмен также заявил, что, по его мнению, у мужчин и женщин разные миссии в жизни. По его словам, мужчина должен заботиться о семье и близких, а женщинам брать на себя большие обязательства «очень тяжело». Он добавил, что считает естественным, когда «мужчина занимается мужским делом, а женщина — женским».

Я переехал в Парагвай и счастлив Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет Общество 8 минут чтения

Нурмагомедову 37 лет. За карьеру в ММА он одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. Чемпионский титул UFC в легком весе он завоевал в апреле 2018 года. Его бой с Конор Макгрегор стал самым кассовым в истории MMA. Последний поединок спортсмен провел в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру.

В феврале телеграм-канал «Mash на спорте» писал, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов окончательно завершил предпринимательскую деятельность в России и сосредоточился на проектах в ОАЭ. По данным издания, его основным источником дохода стали зарубежные активы, которые могут приносить спортсмену от 46 до 50 миллионов долларов в год.