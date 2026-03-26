Школьник выстрелил из сигнального пистолета в одноклассницу и выпрыгнул из окна четвертого этажа

В Челябинске ученик девятого класса принес в школу сигнальный пистолет, выстрелил им в одноклассницу, а затем выпрыгнул из окна четвертого этажа. Об этом изданию «Челябинск онлайн» сообщила пресс-служба правительства региона.

Инцидент произошел сегодня, 26 марта, в одной из школ Ленинского района. По предварительной информации, этим утром девятиклассник принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет, которым выстрелил в одноклассницу. После этого, как сообщает пресс-служба, школьник выпрыгнул из окна четвертого этажа.

«Он зашел в туалет, долго сидел там, это заметили два учителя, учитель биологии и труды у девочек, постучались, этот мальчик открыл дверь и их залил перцовкой. Потом пошел на третий этаж, зашел к себе в класс и выстрелил в соседку по парте», — рассказали школьники журналисту «Челябинск онлайн».

После случившегося ученики заперлись в кабинетах и долгое время ожидали эвакуацию, отмечает издание. За это время, по словам школьников, они успели «надышаться перцовым баллончиком».

В Следственном комитете и полиции уточнили, что школьник выстрелил однокласснице прямо в лицо. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «покушение на убийство двух или более лиц» (ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК), «халатность» (ч.1 ст. 293 УК), «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан» (ч.1 ст. 238 УК).

После падения с четвертого этажа нападавший выжил. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице. «Девочке мальчик попал в голову, ее сейчас зашивают в больнице», — рассказали родители.

Директор школы, в свою очередь, заявила изданию, что «сейчас ситуация стабилизирована», и здоровью детей и учителей «ничего не угрожает».

«Мы действовали в соответствии с алгоритмом. Опасность и угроза были локализованы. С детьми, кто в этом нуждается, проводит работу психолог. [После инцидента] дети передавались из рук в руки родителям», — сообщила директор.

Телеграм-канал Mash пишет, что инцидент произошел в школе № 32. Сообщается, что девятиклассник выстрелил в учителя, однако промахнулся и попал в одноклассницу. После этого, как отмечает телеграм-канал, нападавший распылил в помещении перцовый баллончик и выпрыгнул из окна.

По данным Baza, девятиклассник после падения сломал обе ноги. В больнице, как сообщается, у него также диагностировали тупую травму живота.