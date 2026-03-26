Общество

Власти ЕС нашли риски для детей в популярном мессенджере

2 минуты чтения 19:27

Еврокомиссия начала расследование в отношении мессенджера Snapchat из-за опасений по поводу безопасности детей. Регуляторы подозревают, что платформа может использоваться злоумышленниками для вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Об этом сообщает газета The Guardian.

Расследование инициировано в рамках закона Digital Services Act, направленного на защиту пользователей интернета, включая несовершеннолетних. В Еврокомиссии считают, что взрослые пользователи могут выдавать себя за подростков, чтобы установить контакт с детьми и вовлечь их в сексуальную эксплуатацию или другие преступления. Также у регуляторов есть опасения, что через приложение распространяется информация о наркотиках и товарах с возрастными ограничениями.

По данным Еврокомиссии, у сервиса около 94,7 миллионов пользователей в странах Европейского союза, и он особенно популярен среди подростков. Регуляторы полагают, что компания недостаточно эффективно следит за соблюдением возрастного ограничения в 13 лет. Кроме того, пользователям, по мнению властей ЕС, не предоставляется достаточная информация о настройках конфиденциальности и безопасности.

В компании заявили, что защита пользователей является приоритетом для них. Представитель Snap Inc. подчеркнул, что сервис изначально создавался как безопасная среда для общения с друзьями и семьей, а меры защиты постоянно обновляются по мере появления новых рисков.

Параллельно Еврокомиссия объявила о расследовании в отношении четырех сайтов для взрослых — Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos. По итогам проверки было установлено, что действующая система подтверждения возраста на этих ресурсах неэффективна, поскольку пользователям достаточно нажать кнопку о достижении 18 лет.

Если нарушения подтвердятся, компаниям могут назначить штраф до 6% от их глобальной годовой выручки.

