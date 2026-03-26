Общество

Отсрочку от армии разрешили оформлять без визита в военкомат

2 минуты чтения 08:10 | Обновлено: 09:37

Российские призывники смогут получать отсрочку или освобождение от службы без личного визита в военкомат при условии, что в госреестре воинского учета уже есть все необходимые данные. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, он опубликован на официальном портале правовых актов.

«При наличии в реестре воинского учета достаточных сведений, необходимых для принятия призывной комиссией в отношении призывника обоснованного решения об освобождении от исполнения воинской обязанности (призыва на военную службу) или о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу, соответствующее решение может быть принято без личной явки призывника на заседание призывной комиссии», — говорится в постановлении.

Сейчас отсрочка от армии предоставляется, в частности, студентам очной формы обучения, аспирантам, гражданам, ухаживающим за детьми или нетрудоспособными родственниками, а также сотрудникам ряда государственных структур и IT-компаний, напоминает РБК. Кроме того, она возможна по состоянию здоровья при категории «Г».

Полное освобождение распространяется на людей с инвалидностью, обладателей ученых степеней, уже прошедших службу, а также лиц с судимостью, постоянно проживающих за рубежом и близких родственников погибших призывников.

Погребенные заживо
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
Общество13 минут чтения

В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве. При этом отправка к месту службы, как и прежде, будет проводиться два раза — весной и осенью. Закон начал действовать с 1 января. Срочная служба в России обязательна для мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

В марте 2026 года в Госдуму внесли законопроект, согласно которому призывников можно будет отправлять в армию даже во время обжалования в суде решения призывной комиссии. 

В «Школе призывника» заявили, что если документ примут, то он может затруднить защиту прав призывников. А руководитель организации Алексей Табалов подчеркнул, что действующая норм законодательства, когда решение о призыве автоматически приостанавливается после подачи иска в суд, служит гарантией от возможных злоупотреблений.

Посмотрите другие материалы

Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
