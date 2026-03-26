Отсрочку от армии разрешили оформлять без визита в военкомат

Российские призывники смогут получать отсрочку или освобождение от службы без личного визита в военкомат при условии, что в госреестре воинского учета уже есть все необходимые данные. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, он опубликован на официальном портале правовых актов.

«При наличии в реестре воинского учета достаточных сведений, необходимых для принятия призывной комиссией в отношении призывника обоснованного решения об освобождении от исполнения воинской обязанности (призыва на военную службу) или о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу, соответствующее решение может быть принято без личной явки призывника на заседание призывной комиссии», — говорится в постановлении.

Сейчас отсрочка от армии предоставляется, в частности, студентам очной формы обучения, аспирантам, гражданам, ухаживающим за детьми или нетрудоспособными родственниками, а также сотрудникам ряда государственных структур и IT-компаний, напоминает РБК. Кроме того, она возможна по состоянию здоровья при категории «Г».

Полное освобождение распространяется на людей с инвалидностью, обладателей ученых степеней, уже прошедших службу, а также лиц с судимостью, постоянно проживающих за рубежом и близких родственников погибших призывников.

В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве. При этом отправка к месту службы, как и прежде, будет проводиться два раза — весной и осенью. Закон начал действовать с 1 января. Срочная служба в России обязательна для мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

В марте 2026 года в Госдуму внесли законопроект, согласно которому призывников можно будет отправлять в армию даже во время обжалования в суде решения призывной комиссии.

В «Школе призывника» заявили, что если документ примут, то он может затруднить защиту прав призывников. А руководитель организации Алексей Табалов подчеркнул, что действующая норм законодательства, когда решение о призыве автоматически приостанавливается после подачи иска в суд, служит гарантией от возможных злоупотреблений.