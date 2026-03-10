Призывников начнут забирать в армию даже при обжаловании в суде

В Госдуму внесен законопроект, который позволит отправлять призывников в армию даже во время судебного обжалования решения о призыве. Документ подготовила группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым, он опубликован в базе нижней палаты парламента.

Поправки касаются статьи 29 закона «О воинской обязанности и военной службе». Сейчас, если призывник подает иск в суд, решение о его призыве автоматически приостанавливается до окончания разбирательства. Законопроект предлагает эту норму изменить.

Авторы инициативы хотят заменить формулировку закона таким образом, чтобы решение о призыве больше не приостанавливалось автоматически. В новой редакции предполагается, что действие решения призывной комиссии может быть приостановлено только по решению суда и в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства.

Это означает, что призывнику придется отдельно просить суд применить меры предварительной защиты. Если судья откажется их назначить или призывник не подаст соответствующее ходатайство, решение о призыве может быть исполнено до окончания судебного разбирательства.

Юристы проекта «Школа призывника» считают, что такие изменения могут осложнить защиту прав призывников. «Действующая правовая норма страхует от произвола. Без нее защитить свое право станет намного сложнее», — заявил директор организации Алексей Табалов.

С начала года в России действует закон о так называемом круглогодичном призыве. Он позволяет военкоматам в течение всего года направлять повестки, проводить медицинские освидетельствования и заседания призывных комиссий. При этом отправка призывников к месту службы по-прежнему происходит дважды в год, во время весеннего и осеннего призывов.