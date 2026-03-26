Опасные «клещи-мутанты» распространились на юге России

Клещи рода Hyalomma (хиаломма), которых прозвали «мутантами» из-за их размеров, распространились на юге России, рассказал в разговоре с 360.ru биолог Дмитрий Сафонов. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, успокоили, что эти переносчики возбудителей опасных для жизни вирусов, не смогут добраться до Московской области из-за климатических условий.

По словам биолога, в России обитают несколько видов клещей, среди которых самыми распространенными являются иксодовые. «Сейчас на юге страны появились клещи рода хиаломма. Их называют мутантами и гигантскими из-за их размеров. Если обычных клещей можно назвать партизанами, потому что они сидят в высокой траве, как правило, на уровне 20-50 сантиметров от земли и ждут, когда жертва пройдет мимо, то клещи хиаломма — настоящие охотники, которые активно ползут за человеком по запаху и теплу», — рассказал Сафонов.

Он отметил, что клещ хиаломма известен в мире еще с XIX века. «То есть этому виду более 200 лет. Только ранее эти клещи жили в Африке и Азии, а теперь они попали на юг России», — рассказал Сафонов.

По его словам, этот вид опасен тем, что переносит возбудителей опасной для жизни конго-крымской геморрагической лихорадки. Вакцины от этой болезни пока не существует. Кроме того, хиаломма может переносить Q-лихорадку, которая вызывает пневмонию и в хронической форме может поражать сердце. Также эти клещи через укусы могут передавать человеку болезнь Лайма и клещевой энцефалит.

Ежегодно в России фиксируются десятки случаев укусов хиаломма, но говорить о массовом нашествии пока рано, утверждает Сафонов. При этом он порекомендовал «не расслабляться», так как за последние годы зимы в России стали мягче, из-за чего клещи-мутанты спокойно переносят сезон.

Ведущий научный сотрудник Института дезинфектологии ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана Роспотребнадзора Михаил Алексеев, в свою очередь, подчеркнул, что клещи не смогут обосноваться в Московской области из-за климатических условий.

«Они действительно африканского происхождения, но подобраться к Московской области они вряд ли смогут. Они обитатели лесостепных, степных, полупустынных и, за рубежом, пустынных регионов, у нас будет слишком влажно для них и некомфортно», — пояснил Алексеев.

Он также подчеркнул, что клещи хиаломма крупные, быстрые и хорошо видят, но не являются мутантами, а такое название им «дали СМИ для сенсационности».