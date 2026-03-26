Кремль ответил на обвинения в поставках дронов Ирану

2 минуты чтения 13:50 | Обновлено: 14:25

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал «лживым вбросом» информацию о том, что Россия поставляет в Иран беспилотники. Об этом со ссылкой на слова чиновника пишут «Ведомости».

«Даже самые уважаемые издания не гнушаются тем, чтобы публиковать эти вбросы. Не обращайте на них внимания», — заявил Песков. Ранее издание Financial Times (FT) опубликовало материал, в котором заявило о поставках в Иран российских дронов.

FT утверждает, что информацию об этом редакция получила от неназванных представителей западных разведок. В материале отмечается, что высокопоставленные российские и иранские чиновники начали обсуждать возможность организации таких поставок еще в первые дни начала конфликта между США, Израилем и Ираном.

Поставки, по данным FT, начали обрабатываться в начале марта, а концу месяца уже были близки к завершению. Москва поддерживает Тегеран, однако на данный момент не существует доказательств отправки из России прямой военной поддержки Ирану, отмечают журналисты.

Официально Москва заявляет об отправке в Иран гуманитарной помощи. Так, Россия заявила о 13 тоннах медикаментов, которые были отправлены Тегерану через территорию Азербайджана. Один из собеседников FT отметил, что власти западных стран пока не установили точный класс беспилотников, которые могут поставляться из России.

Ранее Кремль выступил с опровержением сообщений СМИ о предложении, которое Россия, по информации Politico, сделала США. Издание утверждало, что Москва предложила Вашингтону прекратить отправку Ирану информации о точных координатах американских баз на Ближнем Востоке в обмен на отказ Белого дома от предоставления разведданных Украине.

Песков назвал эту информацию «лживой». Ранее о ее «фейковости» заявлял и спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, который, по информации Politico, передавал предложение Кремля представителям президента США.

