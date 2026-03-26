Общество

Молодые россияне стали чаще учить французский и японский языки

2 минуты чтения 09:37

Представители поколения Z в России стали чаще учить французский язык ради карьеры, а японский — для путешествий. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Услуги», результаты которого публикуют «Известия».

Аналитики изучили, как менялся спрос на изучение иностранных языков среди разных возрастных групп за последний год. Выяснилось, что пользователи 18–24 лет активнее других рассматривают языки как инструмент карьерного роста.

Самым популярным в этой категории оказался французский — интерес к нему вырос на 50%. Также увеличился спрос на арабский (+17%) и китайский (+16%) языки.

Для путешествий зумеры чаще выбирают японский язык — спрос на него вырос на 28%. В этой категории также вырос интерес к французскому (+22%), итальянскому (+18%), испанскому (+16%) и китайскому (+7%).

В других возрастных группах тенденции отличаются. Пользователи 25–34 лет чаще выбирают арабский для карьеры и турецкий для поездок. В группе 35–44 лет резко вырос интерес к итальянскому (+64%) и японскому (+45%) языкам для путешествий, а также к японскому (+33%) и итальянскому (+23%) — для работы.

Старшие поколения по-прежнему отдают предпочтение европейским языкам. Пользователи 45–54 лет чаще учат французский для путешествий, а аудитория старше 65 лет — выбирает английский. Спрос на него вырос на 8%.

В феврале этого года журнал Newsweek писал, что зумеры начали романтизировать жизнь в Китае и превратили это в тренд — «китайский максинг». Они восхваляли китайскую культуру, и переносили привычки и обычаи этой страны в свою повседневную жизнь. 

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля