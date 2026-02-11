EN
Общество

Зумеры стали романтизировать Китай

2 минуты чтения 11:58

Среди поколения Z появился новый вирусный тренд: «китайский максинг». Эта тенденция предполагает романтизацию жизни в Китае, восхваление китайской культуры и заимствование ее элементов для повседневной жизни, сообщает Newsweek.

Как пишет издание, зумеры используют термин «максинг» («maxxing») для обозначения максимизации или доведения чего-либо до крайности. В последнее время набирает популярность термин Chinamaxxing, а также схожие с ним выражения — «very Chinese» (очень китайский), «becoming Chinese» (становиться китайцем), и выражение «you met me at a very Chinese time in my life» (вы встретили меня в очень китайский период моей жизни).

Некоторые элементы «китайского максинга» ориентированы на здоровый образ жизни. Среди других особенностей тренда — приготовление риса и употребление теплой воды. Тренд также привлек внимание к китайской моде. Так, пользователи сети стали выкладывать видео с китайской одеждой и обсуждать китайских модельеров.

Легендарная Наталья
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
Общество7 минут чтения

Newsweek предполагает, что такая тенденция могла получить импульс благодаря приближению Китайского Нового года, который начнется 17 февраля. В то же время появилось другое объяснение, согласно которому у зумеров изменилось восприятие США, и молодежь стала искать новую сверхдержаву. В этом ключе романтизация китайской культуры может свидетельствовать о недовольстве жизнью в Соединенных Штатах и на Западе в целом.

«Увлечение Китаем — это один из многих способов, с помощью которых представители поколения Z и миллениалов на Западе, в первую очередь в США, сетуют на ухудшение материальных условий и снижение потенциала государств», — считает директор по исследованиям и анализу данных в Niko Partners Даниэль Ахмад.

При этом некоторые пользователи сети возмутились «китайским максингом», увидев в нем неуважение к китайской культуре и сочтя тренд за шутку.

Горящие новости
