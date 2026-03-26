Социолог заявила о фиксации российской молодежи на прошлом

Интерес к прошлому становится одной из характерных черт современной молодежи, взрослеющей в условиях нестабильности и неопределенности. Об этом заявила директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, социолог Елена Омельченко на Грушинской конференции, сообщает РБК.

Женщина выжила при крушении самолета Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле Общество 27 минут чтения

Омельченко отметила, что ее слова основаны на исследовании, которое было проведено среди 30 молодых ученых в возрасте от 20 до 35 лет. Все участники глубинных интервью отмечали чувство неопределенности и склонность откладывать взросление. Прошлое, как показали результаты, играет для них ключевую роль в понимании текущих событий и планировании будущего.

Социолог уточнила, что опрошенные представляют образованную городскую молодежь, которую можно рассматривать как своего рода «авангард» поколения. По ее словам, именно по таким группам часто можно судить о более широких социальных тенденциях.

Эксперт объяснила, что молодые люди воспринимают будущее как «ловушку» из-за нехватки информации и ресурсов, разрыва ощущения преемственности поколений, а также влияния масштабных событий, включая пандемию, военные конфликты и климатические изменения. В этих условиях они чаще обращаются к образам прошлого.

Я переехал в Парагвай и счастлив Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет Общество 8 минут чтения

Иногда прошлое воспринимается критически, а иногда — с ностальгией, даже если сами молодые люди в тот период не жили. Источниками таких представлений становятся медиа и рассказы старших поколений.

В презентации исследования отмечалось, что символы советского и постсоветского времени, такие как Чебурашка и Олимпийский мишка, воспринимаются как символы стабильности и эмоциональной безопасности. По мнению Омельченко, обращение к прошлому помогает снизить тревожность перед будущим.

В то же время заведующая кафедрой социологии и психологии политики факультета политологии Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова Елена Шестопал отметила, что чрезмерная фиксация на прошлом может быть неблагоприятной тенденцией. По ее словам, лишь около 13% людей способны достаточно четко сформулировать представления о будущем.