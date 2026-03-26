Девушка обклеила машину парня его переписками с любовницами

Жительница итальянского города Альтамура дала выход своей ярости после того, как узнала, что ее парень долгое время встречался у нее за спиной с несколькими любовницами, сообщает Leggo.

Девушка решила оповестить весь город о том, как поступил с ней ее возлюбленный. Она дождалась, пока он уйдет на работу, и выместила злобу на его BMW. Девушка не только раскрасила машину с помощью аэрозольных баллончиков, но и покрыла кузов оскорбительными надписями и прямыми обвинениями в измене.

Девушка также обклеила машину распечатками интимных переписок ее бывшего парня с несколькими любовницами. Всего журналисты насчитали порядка десяти женщин, с которыми мужчина тайно вел отношения, отмечает издание Notizie.

Ситуация быстро привлекла внимание прохожих и даже стала, как пишет Leggo, местной сенсацией. Люди останавливались напротив BMW, фотографировали, снимали видео и вчитывались в распечатки, доказывающие систематически измены со стороны парня.

Опубликованные кадры вызвали и бурное обсуждение в интернете. Некоторые поддержали итальянку, восприняв ее действие с юмором и сочувствием. Другие же, наоборот, посчитали ее поступок чрезмерным, осудив подобный способ выяснения личных отношений.

