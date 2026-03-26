EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Девушка обклеила машину парня его переписками с любовницами

2 минуты чтения 19:35
Девушка обклеила машину парня его переписками с любовницами

Жительница итальянского города Альтамура дала выход своей ярости после того, как узнала, что ее парень долгое время встречался у нее за спиной с несколькими любовницами, сообщает Leggo.

Девушка решила оповестить весь город о том, как поступил с ней ее возлюбленный. Она дождалась, пока он уйдет на работу, и выместила злобу на его BMW. Девушка не только раскрасила машину с помощью аэрозольных баллончиков, но и покрыла кузов оскорбительными надписями и прямыми обвинениями в измене.

Девушка также обклеила машину распечатками интимных переписок ее бывшего парня с несколькими любовницами. Всего журналисты насчитали порядка десяти женщин, с которыми мужчина тайно вел отношения, отмечает издание Notizie.

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
Общество11 минут чтения

Ситуация быстро привлекла внимание прохожих и даже стала, как пишет Leggo, местной сенсацией. Люди останавливались напротив BMW, фотографировали,  снимали видео и вчитывались в распечатки, доказывающие систематически измены со стороны парня.

Опубликованные кадры вызвали и бурное обсуждение в интернете. Некоторые поддержали итальянку, восприняв ее действие с юмором и сочувствием. Другие же, наоборот, посчитали ее поступок чрезмерным, осудив подобный способ выяснения личных отношений.

Тем временем в США появилось приложение для поиска партнера по воспитанию детей, но без романтических или сексуальных отношений. 33-летняя американка Рейв Рид рассказала, что изначально хотела найти не возлюбленного, а надежного партнера. Сейчас, по ее мнению, тяжело найти человека, способного быть одновременно хорошим родителем и любовником.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото: Leggo

Посмотрите другие материалы

Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля