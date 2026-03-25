СМИ: россиян стали обманом склонять к переводу пенсионных накоплений из одного фонда в другой

2 минуты чтения 12:41

В России стали активно работать агенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые ходят по квартирам и на работу к людям, пугают закрытием фондов и убеждают срочно перевести накопления в их организации. Об этом со ссылкой на заявления пострадавших клиентов пишут «Известия».

В одном из них женщина заявила, что к ней приходили агенты и убеждали срочно сменить фонд, так как ее текущую организацию якобы поглотит другая. Она, как отмечается, подписала заявление, которое ей вручили агенты, однако позже отозвала его, когда узнала об обмане.

Другому клиенту по телефону сообщили, что его фонд «самый плохой» и в скором времени он закроется. После этого, по словам пострадавшего, агенты начали настаивать на переводе средств в другой фонд. 

Еще одному клиенту представители НПФ оформили перевод на дому. Перед этим его убедили в том, что фонд, в который он отчислял накопления, вскоре обанкротится, отмечают «Известия».

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

По словам источников издания, пострадавшие чаще всего жалуются на агентов «Газфонда» и «СберНПФ».

В пресс-службе Минфина подчеркнули, что по закону НПФ запрещено привлекать посредников для заключения договоров по обязательному пенсионному страхованию. Закон особенно строго запрещает обман, давление на клиентов и неполное раскрытие условий договора. При этом деятельность агентов, если речь идет о рекламе и информировании клиентов, законов не нарушает, отметила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Я переехал в Парагвай и счастлив
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
Общество8 минут чтения

Проблема усугубляется тем, что клиентов часто не предупреждают о рисках досрочного перехода из одного НПФ в другой, сообщают «Известия». Согласно закону, перевести накопления без потерь разрешено лишь раз в пять лет. В противном случае убытки могут составлять от 20 до 40%. Кроме того, как отмечает Мильчакова, может появиться необходимость уплаты НДФЛ в размере 13%.

Управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева считает, что нынешний рост активности агентов связан с желанием фондов привлечь новых клиентов на волне популярности Программы долгосрочных сбережений (ПДС).

