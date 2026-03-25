EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Надышавшаяся газом девочка погибла в Приморье

2 минуты чтения 09:43

В поселке Славянка Хасанского района Приморья 14-летняя девочка погибла, надышавшись бытовым газом из баллона. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале управления Следственного комитета по региону.

«По предварительным данным, двое несовершеннолетних приобрели в магазине баллон, предназначенный для использования в быту для приготовления пищи. После этого они прошли в помещение уборной, где одна из них стала вдыхать содержимое баллона. В результате наступила смерть девушки», — говорится в нем.

В ведомстве добавили, что по факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти.

Как напоминает РБК, в начале 2025 года депутаты Госдумы одобрили законопроект о запрете продажи несовершеннолетним «потенциально опасных газосодержащих товаров», в частности, газовых баллонов для для заправки зажигалок и портативных плит. 

Как заявляли в Госдуме, сегодня российские подростки часто используют газ для так называемого «сниффинга», то есть вдыхают его ради достижения эйфории. При этом, как утверждал думский спикер Вячеслав Володин, с 2016 года от токсикомании с использованием бытового газа погибли более 800 несовершеннолетних.

В июле 2025 года западные СМИ сообщали о распространении в соцсетях смертельно опасного челленджа под названием «dusting», который заключался в том, чтобы, снимая себя на видео, вдохнуть аэрозоль для удаления пыли из клавиатуры.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

