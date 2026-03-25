Иран разрешил проход через Ормузский пролив дружественным судам

Иран открыл Ормузский пролив для судов, принадлежащих странам, которые не находятся в состоянии войны с исламской республикой, сообщает ТАСС со ссылкой на главу иранского МИД Аббас Арагчи.

«Мы разрешили проход через Ормузский пролив нескольким странам, которые считаем дружественными: например, России, Индии, Ираку, Китаю и Пакистану. Не видим смысла позволять нашим противникам использовать пролив», — заявил Арагчи.

Ранее Тегеран распространил письмо странам, входящим в Международную морскую организацию. В ней, как пишет Financial Times, говорилось, что «невраждебные суда» смогут проходить через Ормузский пролив «в координации с иранскими властями».

«Трупы из ямы стали падать в воду» Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их Политика 11 минут чтения

После старта военной операции США и Израиля против Ирана, исламская республика начала блокаду Ормузского пролива. Это привело к резкому скачку цен на энергоносители. Консалтинговая компания Rapidan Energy проанализировала, что война на Ближнем Востоке привела к крупнейшему в истории нарушению поставок нефти.

По оценке специалистов, с начала конфликта около 20% мировых поставок нефти остаются недоступными для рынка. Основной причиной перебоев стало закрытие Ормузского пролива. Также сообщалось, что, несмотря на ежедневные обстрелы, Иран смог сохранить более 80–90% своих малых катеров и минных постановщиков, которые он готовил для масштабного минирования Ормузского пролива.

На пресс-конференции в понедельник, 9 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна обладает лучшим оборудованием в мире по поиску мин, поэтому «Ормузский пролив останется безопасным».