СМИ: Иран начал минировать Ормузский пролив

2 минуты чтения 00:25 11 марта

Несмотря на ежедневные обстрелы, Иран смог сохранить более 80–90% своих малых катеров и минных постановщиков, которые он готовит для масштабного минирования Ормузского пролива, сообщает CNN.

Как рассказали изданию два источника, знакомые с данными американской разведки, в настоящий момент Иран уже начал устанавливать мины в Ормузском проливе. За последние дни было установлено несколько десятков мин, впоследствии их число может составить сотни.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сейчас фактически контролирует пролив. Также КСИР, как отмечает издание, способен развернуть в проливе своего рода «полосу препятствий» из рассредоточенных минных катеров и лодок, начиненных взрывчаткой.

«Если Иран разместил какие-либо мины в Ормузском проливе, а у нас нет сообщений о том, что это произошло, мы хотим, чтобы они были убраны немедленно! Если по какой-либо причине мины были установлены и не будут немедленно убраны, военные последствия для Ирана будут беспрецедентными», — написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Через час Трамп «с удовольствием сообщил», что США полностью уничтожили десять неактивных минных катеров и судов. Как отмечает CNN, на пресс-конференции в понедельник, 9 марта, Трамп заявил, что США обладает лучшим оборудованием в мире по поиску мин, поэтому «Ормузский пролив останется безопасным».

Консалтинговая компания Rapidan Energy проанализировала, что война США и Израиля против Ирана привела к крупнейшему в истории нарушению поставок нефти. По оценке специалистов, с начала конфликта около 20% мировых поставок нефти остаются недоступными для рынка. Основной причиной перебоев стало закрытие Ормузского пролива.

