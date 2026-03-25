Рэпер Гуф оказался амбассадором попавшей под следствие из-за смерти пациента клиники

2 минуты чтения 11:44

Врачи одной из частных клиник в городе Кемерово без лицензии лечили пациентов психотропными и сильнодействующими веществами, что привело к смерти одного из них. Амбассадором этой клиники оказался российский рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов).

«В связи с появившейся в СМИ информацией о клинике “Свобода” я официально заявляю о прекращении любых отношений с данной организацией. Я в а@уе от того, что там происходит!» — написал Гуф на своей странице в инстаграме (орфография автора сохранена).

По данным МВД, в ведомство поступила информация о том, что кемеровская частная клиника без лицензии оказывает платные услуги пациентам с использованием психотропных и сильнодействующих веществ, реализация и применение которых разрешены только по рецептам. Вместе с сотрудниками регионального управления Следственного комитета полицейские пришли с обысками в саму клинику и места проживания ее сотрудников.

«В результате изъяты лекарственные средства и сильнодействующие вещества в таблетках и ампулах, электронные носители информации и документация учреждения. Бывший главный врач и директор частной клиники задержаны», — говорится в пресс-релизе полиции Кузбасса.

Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
Общество13 минут чтения

В Следственном комитете сообщили, что из-за лечения психотропными веществами в августе 2025 года в клинике умер 37-летний мужчина. В декабре того же года еще один пациент был экстренно госпитализирован в отделение острых отравлений одной из городских больниц.

«В период с февраля по март 2026 года директор медицинского учреждения заключил 11 договоров с гражданами на оказание аналогичных медицинских услуг с применением психотропных веществ, включая договор в отношении лица, не достигшего совершеннолетия», — рассказали в СК.

Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
Мир20 минут чтения

По факту случившегося бывшему главврачу клиники было предъявлено обвинение в оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека (пп. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК), а директору — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК), а также в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК). 

Полиция и Следственный комитет не назвали имена обвиняемых и название самой клиники. Известно, что речь идет о филиале наркологической сети «Свобода», о чем Гуф сам сообщил в своих соцсетях. В октябре 2024 года рэпер стал лицом московского филиала этой клиники.

В самой «Свободе» тогда сообщили, что выбрали рэпера своими амбассадором «неслучайно». До этого Гуф находился в одном из так называемых «черных рехабов» (клинике работающей без лицензии) и записал там альбом «Zaпретное место».

Сейчас в клинике отрицают вину в гибели человека. Глава сети «Свобода» Антон Соколов заявил телеграм-каналу Mash, что «пациент умер от сердечного приступа на фоне алкоголизма».

