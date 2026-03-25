«Антивоенный» священник рассказал Дудю о сотрудничестве церкви с КГБ и ФСБ

Священник Алексей Уминский, которого в 2024 году лишили сана после интервью Алексею Венедиктову и который в 2022 году высказался против войны в Украине, дал интервью Юрию Дудю, в котором рассказал о сотрудничестве священнослужителей с ФСБ и КГБ и ответил на вопрос, был ли бывший патриарх Алексий II агентом КГБ.

По его словам, сейчас ФСБ «точно работает» со священниками. Уминский рассказал, что после масштабных московских протестов 2019 года священников, которые подписали письмо в поддержку преследуемых по «московскому делу» фигурантов, вызывали в ФСБ.

«Это известные случаи, когда ФСБ действовало через епископов или благочинных, чтобы влиять на священников, которые тогда подписывали эти письма», — добавил Уминский.

При этом он сказал, что он не знает, вербует ли сейчас ФСБ священников. Однако Уминский рассказал, что, будучи студентом пединститута, он привлек внимание спецслужб как верующий человек, и те попытались его завербовать. Тогда Уминский обратился к своему духовнику, который посоветовал ничего не бояться и «свалять дурака».

«И я свалял дурака. Он стал звонить, а я говорю: “Коля, это ты что ли меня разыгрываешь? Да пошел ты, да хватит из себя дурака строить, я знаю, что это ты. Какая работа, какие встречи”… И я послал. Мне потом перезвонили через какое-то время просто с угрозой, и на этом все закончилось», — рассказал Уминский.

На вопрос Дудя о том, был ли патриарх Алексий II агентом КГБ, Уминский ответил, что есть списки всех епископов, которые каким-то образом сотрудничали с КГБ. По его словам, их вызывали на беседы, и эти беседы фиксировались в КГБ. У каждого епископа было свое оперативное имя. Например, у патриарха Кирилла — «агент Михайлов».

Уминский рассказал, что это не означало, что все священнослужители, которые сотрудничали с КГБ, были «стукачами» и выдавали тайну исповеди, но они находились под влиянием спецслужб. Это касалось всего советского епископата.