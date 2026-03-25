Общество

«Антивоенный» священник рассказал Дудю о сотрудничестве церкви с КГБ и ФСБ

2 минуты чтения 13:41

Священник Алексей Уминский, которого в 2024 году лишили сана после интервью Алексею Венедиктову и который в 2022 году высказался против войны в Украине, дал интервью Юрию Дудю, в котором рассказал о сотрудничестве священнослужителей с ФСБ и КГБ и ответил на вопрос, был ли бывший патриарх Алексий II агентом КГБ.

По его словам, сейчас ФСБ «точно работает» со священниками. Уминский рассказал, что после масштабных московских протестов 2019 года священников, которые подписали письмо в поддержку преследуемых по «московскому делу» фигурантов, вызывали в ФСБ.

«Это известные случаи, когда ФСБ действовало через епископов или благочинных, чтобы влиять на священников, которые тогда подписывали эти письма», — добавил Уминский.

Я переехал в Парагвай и счастлив
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
Общество8 минут чтения

При этом он сказал, что он не знает, вербует ли сейчас ФСБ священников. Однако Уминский рассказал, что, будучи студентом пединститута, он привлек внимание спецслужб как верующий человек, и те попытались его завербовать. Тогда Уминский обратился к своему духовнику, который посоветовал ничего не бояться и «свалять дурака».

«И я свалял дурака. Он стал звонить, а я говорю: “Коля, это ты что ли меня разыгрываешь? Да пошел ты, да хватит из себя дурака строить, я знаю, что это ты. Какая работа, какие встречи”… И я послал. Мне потом перезвонили через какое-то время просто с угрозой, и на этом все закончилось», — рассказал Уминский. 

На вопрос Дудя о том, был ли патриарх Алексий II агентом КГБ, Уминский ответил, что есть списки всех епископов, которые каким-то образом сотрудничали с КГБ. По его словам, их вызывали на беседы, и эти беседы фиксировались в КГБ. У каждого епископа было свое оперативное имя. Например, у патриарха Кирилла — «агент Михайлов».

Уминский рассказал, что это не означало, что все священнослужители, которые сотрудничали с КГБ, были «стукачами» и выдавали тайну исповеди, но они находились под влиянием спецслужб. Это касалось всего советского епископата.

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Названы лучшие эротические фильмы в истории
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Названы лучшие эротические фильмы в истории
СМИ сообщили о начале обвала рубля