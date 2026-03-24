Власти пообещали поставить памятник военным из Северной Кореи

2 минуты чтения 21:05

Министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал, что на территории России установят памятник в честь северокорейских солдат, которые участвовали в боях за Курскую область, передает ТАСС.

«Практическим воплощением Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР стала союзническая помощь корейских друзей в освобождении Курской области от украинских боевиков. Недавно в Пхеньяне открыли памятник героям, и мы ответим таким же жестом на территории России», — заявил Лавров на заседании Попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил, что в регионе появится памятник «боевому братству» России и КНДР. По его словам, проект по установке скульптуры будет спонсировать Минобороны.

Погребенные заживо
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
Общество13 минут чтения

В конце января 2026 года в столице Северной Кореи, городе Пхеньян, представили скульптурный комплекс. Он посвящен солдатам КНДР, погибшим на войне против Украины во время освобождения Курской области. Памятник будет установлен в Мемориальном музее боевых подвигов. При этом российские солдаты в камне не увековечены — в экспозиции представлены лишь бойцы из Северной Кореи.

С октября 2024 года КНДР как минимум четырежды направляла военные контингенты в Россию, отмечает южнокорейский Институт стратегии национальной безопасности (INSS). Общее число солдат КНДР, воевавших на стороне российской армии, превысило 20 тысяч человек. Как говорится в аналитическом документе, взамен Пхеньян мог получить от Кремля 14,4 миллиарда долларов.

Вооруженные силы Украины вошли в Курскую область 6 августа 2024 года. Оккупация региона завершилась 26 апреля 2025 года и продлилась, таким образом, 263 дня. 

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
