Министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал, что на территории России установят памятник в честь северокорейских солдат, которые участвовали в боях за Курскую область, передает ТАСС.

«Практическим воплощением Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР стала союзническая помощь корейских друзей в освобождении Курской области от украинских боевиков. Недавно в Пхеньяне открыли памятник героям, и мы ответим таким же жестом на территории России», — заявил Лавров на заседании Попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил, что в регионе появится памятник «боевому братству» России и КНДР. По его словам, проект по установке скульптуры будет спонсировать Минобороны.

В конце января 2026 года в столице Северной Кореи, городе Пхеньян, представили скульптурный комплекс. Он посвящен солдатам КНДР, погибшим на войне против Украины во время освобождения Курской области. Памятник будет установлен в Мемориальном музее боевых подвигов. При этом российские солдаты в камне не увековечены — в экспозиции представлены лишь бойцы из Северной Кореи.

С октября 2024 года КНДР как минимум четырежды направляла военные контингенты в Россию, отмечает южнокорейский Институт стратегии национальной безопасности (INSS). Общее число солдат КНДР, воевавших на стороне российской армии, превысило 20 тысяч человек. Как говорится в аналитическом документе, взамен Пхеньян мог получить от Кремля 14,4 миллиарда долларов.

Вооруженные силы Украины вошли в Курскую область 6 августа 2024 года. Оккупация региона завершилась 26 апреля 2025 года и продлилась, таким образом, 263 дня.