Украинский чиновник заявил о «физическом вымирании» страны

Украина «физически вымирает» — страна ежегодно теряет сотни тысяч человек из-за превышения смертности над рождаемостью. Такое заявление сделал глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник в эфире «24 Канала».

«Мы физически вымираем: ежегодно рождается на 300 тысяч меньше, чем умирает», — подчеркнул он. По его словам, коэффициент рождаемости в стране снизился примерно до 0,7 ребенка на женщину при уровне около 2,2, необходимом для простого воспроизводства населения.

Сокращение численности населения связано не только с низкой рождаемостью, но и с массовым выездом граждан за границу после начала полномасштабной войны. Эти процессы уже отражаются на рынке труда. Нехватка работников наблюдается практически во всех секторах экономики, от образования и здравоохранения до строительства, промышленности и сельского хозяйства.

Еще в прошлом году, по словам Воскобойника, около 75% украинских компаний сообщали о трудностях с закрытием вакансий и поиском персонала. При этом значительная часть граждан, покинувших страну, может не вернуться в ближайшие годы.

По оценке Международная организация труда, для восстановления экономики Украине потребуется дополнительно около 8,5–8,7 миллиона работников. В этих условиях власти и эксперты обсуждают возможность привлечения трудовых мигрантов из других стран, однако конкурировать за них Украине будет сложно из-за более низких зарплат и социальных гарантий по сравнению со странами Евросоюза.

По словам Воскобойника, даже в среднесрочной перспективе ежегодный приток иностранных работников вряд ли сможет достигать масштабов, необходимых для компенсации демографических потерь.