СМИ: Путин доверил контакты с премьером Венгрии зятю бывшего главы Хакасии

2 минуты чтения 18:34

Владимир Путин выбрал специального человека для контактов с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Им стал советник-посланник российского посольства в Будапеште Тигран Гарибян, сообщает «Агентство».

Гарибян впервые появился на фото с Путиным в августе 2019 года, когда тот вместе с венгерским премьером наблюдал с трибуны за чемпионатом мира по дзюдо в Будапеште. С тех пор Гарибян работает переводчиком на личных встречах Путина и Орбана.

Так, в начале февраля 2022 года Гарибян присутствовал на российско-венгерских переговорах в Кремле. Если же встречи Путина и Орбана проходят в Москве, то, как отмечает издание, ради этого Гарибян прилетает в российскую столицу. В 2023 году Гарибян вернулся в Будапешт как советник-посланник, став вторым лицом дипломатической миссии.

The Washington Post, в свою очередь, утверждало, что Гарибян также участвует в кампании Кремля по поддержке Орбана и его партии «Фидес» на предстоящих парламентских выборах. Гарибян якобы инструктирует проправительственных венгерских журналистов о том, как убедить избирателя, что Орбан — единственный кандидат, способный защитить суверенитет Венгрии.

В МИД России Гарибян, по данным «Агентства», пришел в 2004 году. Через два года он получил назначение в российское посольство в Венгрии. В 2012 году он на два года вернулся в Москву, после чего получил новое назначение в посольство в Будапеште, где занял должность советника.

Также Гарибян — зять многолетнего главы Хакасии Виктора Зимина, который руководил регионом с 2009 по 2018 год. В августе 2017 года Зимин вместе с дочерью Оксаной сопровождал Путина во время поездки по Сибири, где тот провел два дня, занимаясь подводной охотой и рыбалкой.

Кремль, по данным Financial Times, запустил кампанию по дезинформации в венгерских соцсетях с целью поддержать партию премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» на выборах 12 апреля.

